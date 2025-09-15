“T’arcordi”: Umbertide rivive tra memoria e vecchie amicizie

Cena dei ricordi in via Cibo raccoglie 110 partecipanti

La magia del passato ha illuminato sabato 13 settembre il centro storico di Umbertide, trasformando via Cibo in un luogo di emozioni condivise. L’iniziativa “T’arcordi”, promossa dalla dottoressa Linda Betti e organizzata dall’associazione dei commercianti “Don Chisciotte”, con il patrocinio del Comune, ha superato ogni aspettativa, attirando 110 persone invece delle trenta inizialmente previste, come segnalato dalla fonte del comunicato.

A partecipare sono stati cittadini nati e cresciuti tra le vie e le piazzette del borgo, dove da bambini giocavano sotto l’ombra della Rocca, costruendo ricordi che ancora oggi definiscono la loro identità. Non sono mancati nemmeno coloro che vivono lontano e hanno colto l’occasione per ritornare, riabbracciare amici e condividere momenti di nostalgia e gioia.

Il successo della serata è stato reso possibile dalla collaborazione di realtà locali: Bar Centrale e Bar Mary hanno preparato pizze e bevande, il Forno La Rocca ha offerto dolci e pietanze salate, l’associazione I Briganti ha fornito i tavoli e il Mercato della Terra i gazebi. A impreziosire ulteriormente l’atmosfera è stata la presenza del parroco della Collegiata, don Pietro Vispi, che ha condiviso con tutti sorrisi e racconti, tra ricordi e convivialità.

“T’arcordi” ha così confermato quanto il legame tra la comunità e il centro storico sia vivo e profondo, ricordando a tutti che i luoghi del cuore continuano a custodire le radici e l’essenza di chi li ha abitati, come riportato dalla fonte ufficiale del comunicato.