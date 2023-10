Svaligiato negozio di telefonia a Città di Castello, danni ingenti

Svaligiato negozio – Nel negozio “Smart4” di Città di Castello, sito al civico 4 di via delle Scienziate nella prima periferia, è stato compiuto un furto che ha provocato ingenti danni. L’aspetto del negozio, a poche ore dal furto, dà l’impressione di un saccheggio effettuato in modo rapido e brutale, con una porta sfondata, vetrine frantumate e merci sparse ovunque. Sembrano quasi le conseguenze di un terremoto, ma in realtà, nella notte precedente, una banda di ladri ha colpito il negozio. Sembra che si tratti di criminali professionisti, dato che non si sono lasciati scoraggiare dall’attivazione dell’allarme, che è entrato in funzione quando sono penetrati nel negozio, passando attraverso i campi circostanti e forzando l’ingresso posteriore.

Al momento, stanno ancora valutando i danni subiti nell’arredamento e il valore del bottino. Si stima che il valore rubato ammonti a un importo compreso tra 80.000 e 100.000 euro. Questi ladri esperti sembrano aver rubato diverse decine di smartphone di ultima generazione e telefoni cellulari. In seguito, si sono dileguati utilizzando presumibilmente un veicolo, forse un’auto o un furgoncino, con un complice che li attendeva all’esterno.

L’intervento della banda è stato rapido, nonostante le misure di sicurezza anti-intrusione del negozio. Quando i proprietari e una pattuglia della polizia sono giunti sul posto, i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. Nonostante il grave danno subito, il negozio “Smart4” ha annunciato sulla sua pagina Facebook che tornerà in piedi e più forte di prima. Nel frattempo, la polizia sta raccogliendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona circostante per risalire agli autori del furto.

In un’altra indagine condotta dal Commissariato di Città di Castello, la polizia ha individuato e denunciato quattro persone, tutte straniere, per furto in un centro commerciale a Magione. In uno dei casi, la coppia ha coinvolto anche il figlio di dieci anni nel furto. Gli adulti dovranno affrontare un processo, mentre il ragazzo è stato segnalato alla Procura per i minorenni.