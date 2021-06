Chiama o scrivi in redazione

Supporti medici donati dalla Finanza Città di Castello alla Croce Rossa

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia hanno donato al Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana supporti medici, apparecchi elettromedicali e presidi medico-sanitari vari (tra cui stampelle e carrozzelle), oltre a ben 180 litri di gasolio.

I beni, confiscati dalla Tenenza di Città di Castello al termine dei rispettivi processi penali, erano destinati a essere distrutti ma, vista la qualità dei prodotti e l’utilizzabilità del gasolio, i militari hanno ritenuto opportuno proporre alla competente Autorità Giudiziaria il riutilizzo per finalità sociali.

La donazione è avvenuta alla presenza del Presidente del Comitato, Francesco Serafini, il quale ha espresso riconoscenza per il costante impegno profuso, da parte del Corpo della Guardia di Finanza, a tutela della comunità tifernate, con particolare riferimento al sostegno fornito nel periodo emergenziale epidemiologico. Gli opportuni ringraziamenti sono stati rivolti anche all’Autorità Giudiziaria che ha permesso di destinare i beni alla Croce Rossa.

I volontari della CRI forniranno i prodotti sanitari alle persone in difficoltà, mentre il gasolio potrà essere utilizzato per alimentare i gruppi elettrogeni utilizzati in casi di calamità ed emergenza.

I beni sono stati confiscati all’esito di un’indagine che ha permesso di stroncare una maxi-truffa nazionale perpetrata tramite una parafarmacia, mentre il gasolio era stato oggetto di contrabbando.

La Guardia di Finanza, oltre ad assolvere i compiti derivanti dalle proprie prerogative di polizia economico-finanziaria, è costantemente impegnata nella promozione di iniziative a carattere sociale, improntate a spirito di solidarietà.