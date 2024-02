Successo per la serata di solidarietà e musica del Lions Club

Il ricavato destinato alla scuola primaria del borgo

E’ stata una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento quella andata in scena sabato sera alla discoteca Clover di Lama, organizzata dal Lions Club Montone Aries con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lo scopo del “Lions Night Party ’80-’90” era quello di raccogliere fondi da destinare alla scuola primaria di Montone e le centinaia di persone presenti hanno permesso che l’iniziativa andasse a buon fine. Ospite della serata è stato il Dj Enzo Persueder che ha legato per anni il suo nome alle più grandi discoteche d’Italia, soprattutto della riviera romagnola, e che al ritmo della musica degli anni passati ha riempito per oltre due ore la pista facendo divertire giovani e meno giovani in un clima di allegria.

L’evento è proseguito sino a tarda notte con la musica del Dj Graziano, come sempre molto apprezzata. Soddisfazione è stata espressa dal presidente del sodalizio montonese Stefano Volpi, che ha ribadito come in queste situazioni venga espresso nel migliore dei modi lo spirito lionistico al servizio della comunità. L’iniziativa di sabato segue quella dello scorso anno che ebbe un notevole successo con una raccolta fondi destinata all’asilo nido di Montone. Ringraziamenti per l’ottima riuscita dell’iniziativa di solidarietà sono stati espressi anche dal sindaco Mirco Rinaldi, che ha sottolineato come il borgo abbia risposto in modo positivo e partecipativo alla serata.