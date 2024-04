Spoleto, ottimi risultati per Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate

A Spoleto una due giorni con la ginnastica artistica con le gare per: la 1^ prova del Campionato a Squadre Silver LA3., la 1’ prova del Campionato Regionale di Promogym a squadre e la 1’ prova del Campionato Regionale di Gymgiocando (manifestazione riservata alle bambine dai 3 ai 7 anni, che prevede un percorso motorio e un esercizio collettivo con la musica).

La Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate ha portato in pedana ben 74 ginnaste.

La prima giornata ha visto in pedana la Ginnastica artistica Silver, per la Asd CJGT, ha partecipato alla competizione con una squadra di LA3 base allieve giovanissime (categoria riservata alle bambine di 8-10 anni). Ottima prova per le giovani ginnaste, che con una gara netta conquistano il 1^posto con la squadra formata da: AMICI DILETTA, BARTOLUCCI AURORA, GUAZZOLINI LUCIA, PEDANA MARTINA.

Nella seconda giornata si sono svolte le competizioni per la Ginnastica artistica GPT e le Atlete di Promogym. Nel Gymgiocando le nostre giovanissime Atlete si sono distinte in maniera egregia ed hanno riportato a casa un gran bel bottino:

Per il 1’ livello: SQUADRA COCCINELLE formata da Adriani Amal, Bravi Diana e Galli Vittoria hanno conquisto la Fascia ORO sia nel percorso motorio che nel collettivo ed hanno ottenuto anche l’attestato come “Squadra più veloce” e come “Miglior Collettivo”.

Per il 2’ livello: SQUADRA QUADRIFOGLI composta da Brizzi Lavinia, Campanelli Alice, Del Zoppo Caterina, Gambacci Gaia, Turchetti Anna, Zangarelli Melissa: ORO nel Percorso motorio, attestato come “Squadra più veloce” e ARGENTO nel Collettivo.

SQUADRA PESCIOLINI composta da Boriosi Alice, Marinelli Eleonora, Renzetti Isabel, Vitiello Bianca e Volpi Arianna: ARGENTO nel percorso motorio e al Collettivo.

SQUADRA ARCOBALENI composta da Bettarelli Greta, Brancati Costanza, Brescia Eva, Gega Aleandra, Gega Mearini Emily e Scasciafratti Aurora: ORO nel percorso motorio e ARGENTO nel Collettivo.

SQUADRA BARBIE composta da Besi Caterina, Bocciolini Bianca, Ceneri Chloè, Finocchi Livia e Sabbioni Anita: ORO nel percorso motorio e nel collettivo e anche l’attestato di “Squadra più veloce”.

SQUADRA BLU composta da Bei Lavinia, Bianchini Amalia, Carlini Emma, Domenichini Aurora, Icardi Aurora e Traversini Adelaide: ARGENTO nel percorso motorio e nel collettivo. www.centrojudoginnasticatifernate.it SQUADRA FARFALLE BRILLANTINOSE composta da Cerboni Olivia, De Luca Giulia, Pavesi Matilde, Tanci Amelie e Zizza Martina: ORO nel percorso motorio e BRONZO nel collettivo.

SQUADRA GIALLO composta da Barili Lisa, Caneschi Matilde, Giardiello Anna e Rubini Aurora: ORO nel percorso motorio e nel collettivo!

SQUADRA ROSSO composta da Adriani Ambra, Bacarri Matilde e Kadillari Amelia: ORO nel percorso motorio e BRONZO nel collettivo.

SQUADRA LEONCINI composta da Fava Sterparelli Arianna, Mandrelli Elia, Maraghelli Maria Vittoria, Peroni Alessia e Pittinari Martina: ARGENTO nel percorso motorio e BRONZO nel collettivo.

Per la categoria OPEN: SQUADRA ORSETTI composta da Bocciolini Letizia, Dell’Aquila Giada, Meloni Emma, Piccioloni Diletta e Raschi Maria: ORO e attestato come “Squadra più veloce” nel percorso motorio e ARGENTO nel collettivo. Invece le nostre ginnaste si sono così distinte nel Promogym: Promogym 1^fascia