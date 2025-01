Spaccio davanti alla discoteca: arrestato e denunciato

Spaccio – Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno eseguito un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando un uomo e denunciando altri tre soggetti. L’operazione, condotta nei pressi di una nota discoteca cittadina, ha visto il coinvolgimento di numerosi giovani, alcuni dei quali sono stati trovati in possesso di droghe destinate allo spaccio.

L’intervento si è concentrato su un ampio controllo delle persone presenti nella zona circostante il locale, un’area spesso frequentata da giovani. Durante il servizio di pattugliamento, i Carabinieri hanno fermato un 30enne originario della provincia di Siena, con un pregresso di reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane, nascosto tra gli indumenti, portava con sé 13 dosi di cocaina e 6 di ketamina, pronti per essere venduti. La scoperta ha portato immediatamente all’arresto del soggetto, che è stato condotto davanti al giudice per il rito direttissimo. La convalida dell’arresto ha imposto nei suoi confronti l’obbligo di presentarsi regolarmente alla Polizia Giudiziaria, in attesa degli sviluppi del caso.

Contemporaneamente, gli accertamenti hanno coinvolto altre tre persone, di età compresa tra i 24 ei 31 anni, tutte provenienti da diversi comuni della provincia di Perugia. I Carabinieri, dopo aver fermato i veicoli dei giovani, hanno constatato che erano alla guida sotto l’effetto di droghe. Le sostanze rinvenute includevano cocaina, ecstasy e hashish, e l’analisi ha confermato la presenza di tracce di stupefacenti nel sangue. Per questi soggetti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia, mentre le loro patenti sono state ritirate ei veicoli confiscati, in applicazione delle normative più severe introdotte dal Codice della Strada, che prevedono pesanti sanzioni per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’operazione, che si inserisce in un quadro più ampio di lotta al fenomeno dello spaccio di droghe in luoghi pubblici e frequentati da giovani, ha avuto come obiettivo anche quello di sensibilizzare la cittadinanza ei gestori di locali sul rischio che comportano tali attività illecite. Oltre a prevenire il traffico di sostanze, i Carabinieri hanno ribadito l’importanza del rispetto delle normative relative alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe, con particolare attenzione all’inasprimento delle pene previste per chi mette in pericolo la propria vita e quella degli altri.

Le indagini proseguono, con l’intento di individuare altre eventuali responsabilità legate al fenomeno dello spaccio, anche grazie al supporto di altre attività investigative e testimonianze. L’azione tempestiva dei Carabinieri ha avuto come esito positivo non solo il fermo dell’arrestato, ma anche il potenziamento delle attività di prevenzione, per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. Il controllo della zona attorno al locale continuerà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di evitare che simili episodi si ripetano e di contrastare il fenomeno delle sostanze stupefacenti che affliggono la comunità.