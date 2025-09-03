Sogni di note e bolle torna a piazza gabriotti giovedì

Novamusica propone uno spettacolo tra musica e meraviglia
Giovedì 4 settembre alle ore 21:30, Piazza Gabriotti a Città di Castello ospiterà Sogni di Note e Bolle, recupero dello spettacolo annullato per maltempo, inserito nel cartellone di Estate in Città, come scrive Novamusica nel comunicato. Dopo il successo dei precedenti concerti nella suggestiva cornice della piazza, l’evento promette di coinvolgere il pubblico con un intreccio di musica dal vivo, bolle di sapone fluttuanti e giochi di luce che trasformano lo spazio in un ambiente fiabesco.
La serata offrirà un’esperienza multisensoriale arricchita da atmosfere poetiche e suoni evocativi, pensati per stupire spettatori di tutte le età. A impreziosire la performance, il giocoliere Matteo Facchini proporrà interventi di giocoleria con il fuoco, aggiungendo un tocco di magia e sorpresa agli spettatori. Le bolle di sapone saranno a cura dell’artista Cristina Pieroni, mentre le armonie musicali saranno affidate al pianoforte di Katarina Polchi.
L’iniziativa rientra nel calendario estivo di spettacoli promossi per valorizzare la piazza storica e animare il centro cittadino con eventi culturali di qualità, come scrive Novamusica nel comunicato. Il ciclo dei concerti si concluderà giovedì 11 settembre con il Tiferno Blues Project, che chiuderà la stagione estiva con un’esibizione live.
