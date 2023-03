Sisma, 428 persone evacuate 103 edifici inagibili

Sisma – La Regione Umbria ha presentato al Governo una richiesta di 350 milioni di euro per fronteggiare l’evento che ha colpito l’intera zona interessata dal sisma, compreso il territorio comunale di Umbertide.

L’amministrazione comunale manifesta la sua soddisfazione nei confronti della richiesta che la Presidente della Regione Umbria ha inviato al Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e al Ministero per la Protezione Civile per il riconoscimento dello stato di emergenza Nazionale.

La relazione inviata al Governo da parte della Regione Umbria contiene una dettagliata ricostruzione dell’evento sismico, mettendo in evidenza la necessità di un intervento immediato sia per la sistemazione alloggiativa delle persone che hanno le proprie case inagibili, sia per le attività economiche per cui si è resa necessaria la chiusura.

Inoltre, la sollecitazione della Presidente della Regione fatta al Governo nel “trovare al più presto gli strumenti per poter procedere anche ad una rapida ricostruzione, unica possibilità per scongiurare lo spopolamento delle nostre zone colpite” coglie in pieno la necessità di dare risposte immediate per il prossimo futuro a tutta la nostra comunità.

Per quanto riguarda la rilevazione dei danni al 15 marzo la relazione riporta i seguenti numeri per il Comune di Umbertide:

– 428 persone evacuate per 217 nuclei familiari

– 103 edifici inagibili con danni gravi

– 62 edifici inagibili con danni lievi o indotti

– diverse attività commerciali/produttive sgombrate.