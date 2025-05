Sindaco Carizia incontra Poste Italiane, nessuna proroga è accettabile

Nella giornata di giovedì 15 maggio, il Sindaco di Umbertide Luca Carizia ha incontrato presso la sede municipale il responsabile “Attività piccoli comuni in ambito relazioni istituzionali” di Poste Italiane.

Il Sindaco aveva annunciato nei giorni scorsi l’intenzione di confrontarsi direttamente con la direzione generale di Poste Italiane per ottenere ulteriori rassicurazioni circa la riapertura dell’ufficio postale di Umbertide.

Durante il colloquio istituzionale, il primo cittadino ha espresso con fermezza tutta la preoccupazione dell’Amministrazione comunale per la prolungata chiusura dell’ufficio postale cittadino, sottolineando come non siano più accettabili ulteriori proroghe.

“L’utenza – ha ribadito Carizia – è stata sottoposta per settimane a disagi evidenti, essendo costretta a recarsi presso la sede distaccata di Pierantonio. Un disagio che ha pesato in modo particolare sulla popolazione anziana, spesso non automunita, che incontra quotidiane difficoltà a trovare qualcuno che possa accompagnarla fino a una delle sedi alternative”.

Il rappresentante della direzione generale di Poste Italiane ha confermato il pieno rispetto delle tempistiche già comunicate, assicurando che l’ufficio postale di Umbertide tornerà operativo nella prima settimana di giugno.