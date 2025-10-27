Sicurezza: intensificati i controlli della Polizia nel tifernate

Novanta persone identificate, settanta veicoli monitorati in città

Prosegue con intensità il piano straordinario di controllo del territorio nel tifernate, promosso dalla Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza urbana e contrastare furti, reati predatori e fenomeni di microcriminalità, come riporta il comunicato della Questura di Perugia. Nei giorni scorsi, le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno effettuato pattugliamenti mirati lungo le principali vie di accesso, nei pressi di piazze, zone industriali e aree residenziali, incluse le frazioni più periferiche del comprensorio.

Le operazioni hanno previsto anche servizi appiedati nel centro storico, con una funzione dissuasiva rispetto a scippi, rapine e spaccio di stupefacenti, puntando a tutelare la percezione di sicurezza di residenti e commercianti. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei furti in abitazione: posti di controllo hanno consentito di verificare il traffico in ingresso e in uscita dal territorio, permettendo agli agenti di sottoporre a verifica persone sospette e soggetti con precedenti penali.

Durante questi controlli, sono state identificate 90 persone e monitorati 70 veicoli, dimostrando la capillare presenza della Polizia e la volontà di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. Nel corso delle attività sono state elevate sanzioni a due automobilisti: uno per mancata revisione del veicolo e un altro per la violazione dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

L’impegno delle forze di polizia nel tifernate prosegue, volto a garantire un ambiente sicuro e controllato, con la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni locali. Il monitoraggio costante è un presidio essenziale contro la criminalità diffusa e un segnale di attenzione alle esigenze della comunità rurale e cittadina.