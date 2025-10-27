Sicurezza: intensificati i controlli della Polizia nel tifernate

27 Ottobre 2025 Città di Castello, Cronaca 0
Sicurezza: intensificati i controlli della Polizia nel tifernate

Novanta persone identificate, settanta veicoli monitorati in città

Prosegue con intensità il piano straordinario di controllo del territorio nel tifernate, promosso dalla Polizia di Stato per rafforzare la sicurezza urbana e contrastare furti, reati predatori e fenomeni di microcriminalità, come riporta il comunicato della Questura di Perugia. Nei giorni scorsi, le volanti del Commissariato di P.S. di Città di Castello, supportate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno effettuato pattugliamenti mirati lungo le principali vie di accesso, nei pressi di piazze, zone industriali e aree residenziali, incluse le frazioni più periferiche del comprensorio.

Le operazioni hanno previsto anche servizi appiedati nel centro storico, con una funzione dissuasiva rispetto a scippi, rapine e spaccio di stupefacenti, puntando a tutelare la percezione di sicurezza di residenti e commercianti. Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dei furti in abitazione: posti di controllo hanno consentito di verificare il traffico in ingresso e in uscita dal territorio, permettendo agli agenti di sottoporre a verifica persone sospette e soggetti con precedenti penali.

Durante questi controlli, sono state identificate 90 persone e monitorati 70 veicoli, dimostrando la capillare presenza della Polizia e la volontà di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. Nel corso delle attività sono state elevate sanzioni a due automobilisti: uno per mancata revisione del veicolo e un altro per la violazione dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

L’impegno delle forze di polizia nel tifernate prosegue, volto a garantire un ambiente sicuro e controllato, con la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni locali. Il monitoraggio costante è un presidio essenziale contro la criminalità diffusa e un segnale di attenzione alle esigenze della comunità rurale e cittadina.

I nostri video

A Giano dell’Umbria torna la 20ª edizione della Mangiaunta
Attentato contro un ristorante di Ostia Arrestato un 37enne romano, accusato di minacce aggravate
UNITRE Perugia ha iniziato i corsi dell’anno accademico 2025 26
Meritocrazia Italia A Roma il VII Congresso
Acceleratore lineare all'ospedale di Perugia Ministro Schillaci all'inaugurazione
Omicidio Hekuran Cumani, arrestato 18enne rissaiolo e violento
Perugia, è l’ora di fare punti Impresa del Gubbio, Ternana ok
Rassegna Stampa del 27 ottobre 2025
Rassegna Stampa del 27 ottobre 2025
Una storia di resilienza, il grande chef Umberto Trotti - Osteria del Trap
Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
Il telegiornale dell'Umbria del 24 ottobre2025
La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
La rassegna stampa del 24 ottobre 2025
Sparatoria di Verna ad Umbertide ucciso in Albania il ricercato
La Città del Cioccolato diventa realtà a Perugia, dopo 21 anni
Inizia il conto alla rovescia per la XXIV Mostra mercato dello zafferano di Cascia
2° Campionato VVF Padel Perugia Un momento di confronto e condivisione
Sei studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti all’Università di Perugia
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*