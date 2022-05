Servizi prima infanzia, open day strutture “Il Cucciolo” e “L’Arcobaleno”

Porte aperte nei nidi d’infanzia comunali e convenzionati a San Giustino in vista delle iscrizioni ai servizi educativi per l’anno 2022/23, che vedranno il via nei prossimi giorni e rimarranno aperte fino al 10 giugno. Due le giornate di open day, previste per il 7 e 10 maggio, dedicate alle famiglie per conoscere le strutture, gli spazi e le attività offerte dai servizi socio-educativi presenti nel territorio comunale.

“Siamo lieti di poter rinnovare e rilanciare l’appuntamento delle visite presso gli spazi rivolti alla crescita dei più piccoli della nostra comunità – spiega l’assessore alle Politiche sociali del Comune di San Giustino -. L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione verso i servizi della prima infanzia e quindi agli spazi dedicati alla cura e all’educazione delle bambine e dei bambini. Nonostante le limitazioni legate all’emergenza ancora in essere, non abbiamo rinunciato all’opportunità di aprire le porte dei nostri servizi per aiutare le famiglie a fare questa scelta in maniera più serena e consapevole possibile”.

Le visite presso i due nidi d’infanzia presenti nel territorio comunale sono programmate per sabato 7 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e per martedì 10 maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nel rispetto delle normative vigenti. Sarà possibile visionare il servizio d’infanzia Comunale “Il Cucciolo” in via Gluck 10 a Selci-Lama e il paritario convenzionato “L’Arcobaleno” in Via del Mercato Vecchio 1 a San Giustino prenotando la visita al numero 075 86184478.