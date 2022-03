Chiama o scrivi in redazione

Servizi della Polizia contro i furti in appartamento e baby gang

La Polizia di Stato di Perugia ha rafforzato i servizi straordinari di controllo del territorio fortemente voluti dal Questore Giuseppe Bellassai in sinergica intesa con le Amministrazioni comunali del territorio.

Fonte: Questura di Perugia

La mirata azione, condotta nei giorni scorsi nel territorio del Comune di Città di Castello, è stata indirizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei furti in abitazione ed in generale verso gli episodi di microcriminalità, anche giovanile, con particolare riferimento alle “baby gang”.

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello e della Polizia Municipale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Umbria – Marche, hanno condotto una serie di controlli in forma congiunta, al fine di rispondere in maniera ferma all’esigenza di prevenzione e contrasto ai furti in appartamento, passando al setaccio ogni punto di accesso al territorio comunale, strada, piazza o spazio pubblico.

Sono stati effettuati 6 posti di controllo che hanno permesso di identificare oltre 80 persone, controllare 60 veicoli, anche elevando quattro sanzioni al codice della strada. In tale contesto, la capillare azione di controllo straordinario del territorio ha consentito agli agenti di rilevare la presenza di due caravan sospetti nella zona del centro cittadino.

I poliziotti hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, riscontrando la presenza di una donna su cui gravava un rintraccio. Hanno inoltre elevato alcune sanzioni previste dal Codice della Strada per parcheggio irregolare dei caravan e li hanno intimati a lasciare il luogo di sosta, con l’immediata esecuzione dei relativi ordini di allontanamento.