Seminario Anusca: focus su anagrafe e servizi demografici

Seminario Anusca a Umbertide: focus su anagrafe e servizi demografici

Il Cinema Metropolis di Umbertide ha ospitato ieri, 26 settembre, un seminario organizzato da Anusca (Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe) che ha visto una numerosa partecipazione di operatori del settore provenienti da diverse regioni. L’incontro, dal titolo “Anagrafe: problemi allo sportello, autentiche di firma e di copia, carta d’identità elettronica, certificati, imposta di bollo”, si è rivolto principalmente agli ufficiali d’anagrafe e stato civile dell’Umbria, con rappresentanze significative anche dalle province di Arezzo e Viterbo.

L’evento rientra in un ciclo di aggiornamento professionale rivolto agli operatori demografici, che quotidianamente devono affrontare questioni amministrative complesse e di impatto per i cittadini. La giornata ha fornito un’opportunità di confronto su problemi operativi come le procedure di rilascio della carta d’identità elettronica e la gestione dell’imposta di bollo.

Interventi istituzionali

L’assessore Alessandro Villarini ha rappresentato il Comune di Umbertide, portando i saluti del sindaco Luca Carizia. Nel suo intervento, Villarini ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli uffici anagrafici, evidenziando come la formazione continua offerta da Anusca sia fondamentale per garantire un servizio efficiente e aggiornato, a diretto contatto con il pubblico su questioni di rilevanza sociale.

Anche Lorella Capezzali, presidente di Anusca Umbria, ha espresso soddisfazione per la grande adesione e per la qualità degli interventi. Capezzali ha evidenziato come, in un settore in costante evoluzione, la formazione continua sia essenziale per mantenere alti standard professionali.

Relazioni tecniche e operative

Tra gli interventi di rilievo, quello di Roberto Gimigliano, responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo, ha catturato l’attenzione dei partecipanti. Gimigliano ha offerto una relazione approfondita sul tema “L’identità, l’autentica di firma e l’imposta di bollo nei servizi demografici”. L’intervento ha toccato aspetti pratici legati alla gestione dei servizi di anagrafe, fornendo spunti operativi utili per gli addetti ai lavori.

Programma di aggiornamento Anusca

Questo seminario rappresenta il primo di quattro incontri programmati da Anusca in Umbria per il 2024, a conferma dell’impegno dell’associazione nel garantire una formazione costante per tutti gli operatori del settore demografico. I prossimi appuntamenti permetteranno di approfondire ulteriormente le problematiche che emergono nello svolgimento quotidiano dei servizi anagrafici, con un focus specifico su:

Carta d’identità elettronica

Autentiche di firma

Imposta di bollo

Certificati anagrafici

Questi incontri, grazie anche all’esperienza di relatori provenienti da tutta Italia, continueranno a offrire ai partecipanti strumenti pratici per affrontare le sfide quotidiane degli uffici demografici.

Calendarietto dei prossimi eventi:

Foligno – “Gestione delle pratiche anagrafiche” – 15 ottobre 2024, ore 9:30

Perugia – “Carta d’identità elettronica e problematiche correlate” – 22 novembre 2024, ore 10:00

Terni – “Aggiornamenti sull’imposta di bollo” – 12 dicembre 2024, ore 9:00

L’interesse e l’adesione mostrati per questo primo seminario indicano quanto sia sentita l’esigenza di un continuo aggiornamento per gli operatori degli uffici demografici.