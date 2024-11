Scuola Di Vittorio, incontro su alimentazione e spreco

Scuola Di Vittorio – Si è svolto nell’aula magna della scuola primaria “G. Di Vittorio” di Umbertide l’incontro intitolato “Sono ciò che mangio e ciò che bevo”, un’iniziativa promossa dalla direzione didattica del II circolo, dedicata alla corretta alimentazione e alla lotta contro lo spreco alimentare. L’evento, destinato a genitori, insegnanti e personale scolastico, si inserisce in un percorso educativo più ampio volto alla promozione della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. La scuola, infatti, porta avanti da anni iniziative che sensibilizzano gli studenti su temi ambientali e sul benessere fisico, incoraggiando stili di vita responsabili.

L’incontro è stato anche il proseguimento di un progetto avviato due anni fa, quando gli alunni delle classi quinte avevano redatto e firmato il “Protocollo Mela”, un impegno collettivo a portare merende sane, a base di frutta, verdura e prodotti a km 0, nei giorni di martedì e giovedì. L’evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui la dott.ssa Anna Villarini, biologa e nutrizionista dell’Università di Perugia, la prof.ssa Milena Villarini, docente della stessa università, e l’imprenditrice Lucia Zandonai. La moderazione dell’incontro è stata affidata all’insegnante Giusy Calci, responsabile del progetto didattico “Noi e l’ambiente. Didattica all’aperto”.

Nel suo intervento, la dirigente scolastica Raffaella Reali ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i bambini sul benessere fisico e sull’educazione alimentare. La scuola, infatti, gestisce orti, serre e un pollaio, attraverso cui i bambini imparano a prendersi cura delle piante e degli animali, comprendendo l’importanza della natura e del cibo sano. La Reali ha affermato: “La relazione con il cibo è educativa e porta valore oltre al benessere fisico, educando alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente.”

La dott.ssa Anna Villarini ha focalizzato il suo intervento sull’importanza di una dieta sana, avvertendo contro l’abitudine di consumare merendine e snack industriali, che compromettono non solo la salute, ma anche il rendimento scolastico. Secondo la Villarini, è fondamentale educare i bambini a consumare cibi freschi e naturali, come frutta, verdura, frutta secca e pesce, elementi chiave della dieta mediterranea. Ha aggiunto: “Alimentarsi in modo corretto aiuta a prevenire disturbi come il sovrappeso e l’obesità.”

La prof.ssa Milena Villarini ha parlato dell’importanza dell’acqua come elemento fondamentale per il benessere. Ha spiegato che l’acqua del nostro acquedotto, dopo essere stata trattata, è di ottima qualità e non necessita di ulteriori trattamenti. L’acqua, sebbene disponibile anche in bottiglia, è fondamentale per mantenere il corpo idratato e per una buona salute.

Oltre agli interventi teorici, l’incontro ha trattato anche la questione dello spreco alimentare, tema sempre più centrale nelle politiche educative delle scuole. L’imprenditrice Lucia Zandonai ha suggerito pratiche utili per ridurre gli sprechi alimentari, come una corretta pianificazione della spesa e l’uso razionale degli alimenti in casa. Ha spiegato che la buona organizzazione della spesa, unita a una conservazione adeguata degli alimenti, può fare una grande differenza nella lotta contro lo spreco.

L’evento si inserisce in un programma scolastico che include altre attività pratiche, come la coltivazione di ortaggi e la cura degli animali, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini non solo alla sana alimentazione, ma anche alla protezione del pianeta. Questo tipo di iniziative educative mira a formare una generazione più consapevole, capace di adottare comportamenti più responsabili sia verso la propria salute che verso l’ambiente.

La scuola primaria Di Vittorio di Umbertide continuerà a promuovere eventi simili nel corso dell’anno scolastico, con l’intento di instillare nei giovani studenti l’importanza di una vita sana, equilibrata e sostenibile, in armonia con la natura e rispettosa delle risorse.