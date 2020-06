San Giustino, dal 29 giugno aperti i centri estivi per bambini da 3 a 5 anni

Assessore Guerrieri: “Importante opportunità di socializzazione per i più piccoli, favorite le attività all’aria aperta”

Il Comune di San Giustino ha messo a punto un piano operativo per garantire, in questa estate 2020 segnata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, attività di aggregazione, educative e ludiche per i bambini dai 3 ai 5 anni.

Dal 29 giugno al 7 agosto sarà attivo il centro estivo “L’Isola che non c’è”, seguito da ASAD con l’utilizzo di operatrici professionali e suddiviso in due sedi, San Giustino e Selci- Lama.

“Nonostante le difficoltà dovute all’urgenza e alle problematiche nell’organizzazione – spiega l’assessore con delega alle politiche sociali Andrea Guerrieri – come amministrazione comunale ci siamo impegnati per ampliare l’offerta dei centri estivi e garantire uno spazio di socializzazione in piena sicurezza anche per i più piccoli.

Già dal 15 giugno sono stati attivati i centri estivi grazie al vivacissimo tessuto del privato sociale e dell’associazionismo sportivo che da sempre contraddistingue la nostra comunità. L’attivazione di questo ulteriore servizio è volto sia a sostenere le famiglie, che con la piena ripresa delle attività lavorative non hanno possibilità di seguire i propri figli, sia i bambini, per concedere loro un importante spazio di aggregazione e socializzazione, dopo mesi di sospensione delle attività educative e ludiche dovute al lockdown”.

Durante le sei settimane l’orario di svolgimento del servizio sarà dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.

Tutte le informazioni riguardanti il progetto educativo e le sue modalità di svolgimento, oltreché la relativa modulistica per presentare la domanda di iscrizione, sono disponibili nel sito www.comune.sangiustino.pg.it .

Le domande potranno essere presentate fino al 25 giugno all’indirizzo di posta elettronica comune.sangiustino@postacert.umbria.it oppure consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Nel modulo di iscrizione è possibile indicare la scelta della sede dove frequentare il centro estivo e l’ordine di preferenza del turno di svolgimento fra i tre disponibili.