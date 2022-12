Sabato 3 dicembre via al “Natale in città”, accensione albero e luminarie

“L’accensione dell’albero di piazza Matteotti e delle luminarie nel centro storico è un momento caro a tutti i tifernati, che l’amministrazione comunale ha voluto mantenere nel rispetto della tradizione, per dare la possibilità di trascorrere le festività in un’atmosfera serena e festosa, di ritrovarsi con le persone care in una città viva, che offrirà 50 eventi in un mese per tutte le età e per tutti i gusti, ma anche per testimoniare la nostra vicinanza al tessuto economico cittadino”.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri presenta così l’appuntamento di sabato 3 dicembre alle ore 18.00 in piazza Matteotti, che darà ufficialmente inizio alle iniziative di “Natale in città 2022”, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e il mondo dell’associazionismo sociale e culturale della città. “Una serata da vivere in compagnia, che regalerà soprese e allegria sotto l’albero di piazza Matteotti e negli scorci più suggestivi del nostro centro storico, illuminati e colorati per creare una bella cornice che accompagnerà la passeggiata, lo shopping e il divertimento di grandi e piccini per tutto il periodo del Natale”, sottolinea Guerri, nel ricordare che ci sarà “la giusta attenzione al contenimento dei costi energetici, con le luminarie a led a basso consumo e il contingentamento dell’accensione delle decorazioni, che sarà limitata ai momenti di maggiore frequentazione dei luoghi pubblici cittadini”. La banda e le majorettes di Lama daranno spettacolo come di consueto, allietando grandi e piccini con un’esibizione allegra e colorata, che farà da contorno all’accensione dell’albero di piazza Matteotti e delle luci collocate in tutto il centro storico.

L’appuntamento sarà preceduto dalla cerimonia di inaugurazione della Mostra Internazionale di Arte Presepiale in programma alle ore 16.00, con i saluti delle autorità civili e religiose nella sala Santo Stefano del Vescovado di piazza Gabriotti. A seguire, insieme al sindaco Luca Secondi e al vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini, il cavalier Lucio Ciarabelli, presidente dell’associazione Amici del Presepe di Città di Castello “Gualtiero Angelini”, taglierà il nastro della ventunesima edizione della manifestazione con il vice presidente Claudio Conti e i soci del sodalizio. Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, la rassegna tornerà nella cripta della cattedrale con oltre 200 presepi in esposizione e autentiche rarità provenienti da tutta Italia.