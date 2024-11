Ritorna il mercato settimanale nel centro di Città di Castello

Ritorna il mercato settimanale – Giovedì 7 novembre, il mercato settimanale si ripresenta nel centro storico di Città di Castello, dopo tre weekend caratterizzati da un intenso afflusso di visitatori per il Tiferno Comics Fest&Games, Altrocioccolato e il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Questa decisione avviene in anticipo rispetto a quanto stabilito da un’ordinanza emessa a metà ottobre, che aveva previsto il trasferimento del mercato nel parcheggio dello stadio comunale Corrado Bernicchi per consentire lo svolgimento di questi eventi significativi. Gli operatori del mercato allestiranno nuovamente i loro stand in piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti e piazza Gabriotti. Anche i commercianti del mercato ortofrutticolo torneranno a occupare il parcheggio Raniero Collesi.

L’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato al Commercio e al Turismo, esprime soddisfazione per il ritorno del mercato: “Il mercato settimanale torna a casa dopo tre fine settimana davvero straordinari nel nostro centro storico. Gli eventi hanno attratto migliaia di persone, dimostrando l’apprezzamento per l’offerta di qualità di manifestazioni che hanno segnato l’inizio dell’autunno a Città di Castello, mettendo in risalto le eccellenze locali e una proposta culturale, artistica e commerciale di rilievo nazionale”.

L’assessorato ha sottolineato l’importanza della sinergia tra le varie associazioni coinvolte nella programmazione degli eventi, evidenziando la professionalità e l’impegno di tutti per valorizzare il territorio. “La sinergia ha portato a una visione comune che ha reso possibile il successo di questa serie di eventi”, ha dichiarato. Con l’avvicinarsi di nuove manifestazioni come le fiere di San Florido, in programma dal 15 al 17 novembre, e la fiera Retrò prevista per il 17 novembre, l’autunno di Città di Castello continua a promettere appuntamenti significativi.

In vista delle festività natalizie, l’amministrazione invita la cittadinanza a sfruttare queste opportunità per vivere il centro storico, godere di una ricca offerta culturale e artistica, e approfittare delle opportunità di shopping nei negozi locali. Il ritorno del mercato settimanale rappresenta un momento fondamentale per la rivitalizzazione del commercio e per il mantenimento di una tradizione che ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita cittadina.

Con un programma che mira a coinvolgere tutti i cittadini e a valorizzare l’unicità di Città di Castello, l’amministrazione comunale si impegna a continuare a promuovere eventi e manifestazioni che possano attrarre visitatori e sostenere l’economia locale, contribuendo così alla crescita e alla sostenibilità del territorio.