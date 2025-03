Ristrutturazione stadio Lorenzo Casini: 75mla € per l’accessibilità

Un progetto per eliminare le barriere architettoniche

L’amministrazione comunale di Trestina ha annunciato un progetto di ristrutturazione per lo stadio comunale Lorenzo Casini, destinando un investimento di 75.000 euro. L’obiettivo principale è quello di migliorare l’area d’ingresso per il pubblico, rendendo l’impianto completamente accessibile, specialmente per le persone con disabilità. Gli assessori Riccardo Carletti, con delega ai Lavori Pubblici, e Mauro Mariangeli, responsabile del Bilancio, hanno comunicato i dettagli del progetto dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale della variazione di bilancio necessaria per il finanziamento, ottenuto dalla Regione Umbria attraverso un bando per l’impiantistica sportiva.

La ristrutturazione prevede una serie di interventi significativi per abbattere le barriere architettoniche esistenti. In particolare, il locale dedicato al controllo degli accessi verrà demolito e ricostruito, permettendo la creazione di una rampa conforme alle normative vigenti. Questo passaggio consentirà a tutti, in particolare a chi ha ridotte capacità motorie, di accedere senza difficoltà all’impianto sportivo.

In aggiunta alla realizzazione della rampa, il progetto include anche la riqualificazione di porzioni del muro perimetrale e del cancello carrabile limitrofo. Questi lavori non solo miglioreranno la funzionalità dello stadio, ma conferiranno anche un aspetto più dignitoso e accogliente all’ingresso, rispecchiando l’importanza dell’impianto per la comunità locale.

“Questi interventi rappresentano un passo fondamentale per valorizzare e rendere adeguato lo stadio comunale di Trestina”, ha affermato Carletti. “Vogliamo porre particolare attenzione all’inclusione sociale, assicurando che l’impianto sia accessibile a tutti i membri della comunità”. Mariangeli ha aggiunto che l’intento è anche quello di stimolare il contesto sociale della frazione, creando spazi che favoriscano l’interazione e la partecipazione attiva delle persone, indipendentemente dalla loro età o abilità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma dell’amministrazione comunale volto a migliorare le infrastrutture sportive e a promuovere l’accesso universale a spazi pubblici. La decisione di investire in questo progetto è stata accolta con entusiasmo dai cittadini, che vedono nel rinnovamento dello stadio un’opportunità per rafforzare il senso di comunità e per incentivare la pratica sportiva inclusiva.

La Società Sporting Club Trestina ASD, a cui è stata concessa la gestione dell’impianto, è pronta a collaborare con l’amministrazione per garantire che i lavori siano eseguiti in modo efficiente e tempestivo. “Siamo orgogliosi di poter contribuire a questo progetto che non solo migliorerà la nostra struttura, ma che avrà anche un impatto positivo sulla vita di tutti i cittadini”, ha dichiarato un rappresentante del club.

Con questo intervento, Trestina si allinea agli standard moderni di accessibilità, portando avanti un messaggio di inclusività e di rispetto per i diritti di tutte le persone. L’amministrazione comunale, attraverso questo progetto, intende dimostrare che lo sport è per tutti e che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, deve avere la possibilità di partecipare attivamente alla vita comunitaria e sportiva.

Mentre i lavori sono in fase di progettazione, la comunità è invitata a seguire i progressi e a partecipare attivamente a iniziative che promuovano l’inclusione e la condivisione. La ristrutturazione dello stadio Lorenzo Casini rappresenta un simbolo di cambiamento e di progresso per Trestina, un passo verso un futuro più inclusivo e accessibile per tutti.

In conclusione, il progetto di riqualificazione dello stadio comunale Lorenzo Casini di Trestina si configura come un’importante iniziativa di modernizzazione, finalizzata a garantire l’accessibilità e a promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Con un investimento significativo e una visione chiara, l’amministrazione comunale si impegna a rendere lo sport una risorsa condivisa e fruibile da tutti, contribuendo a costruire una comunità più coesa e accogliente.