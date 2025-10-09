Rinnovato il Consiglio del Centro Fotografico Tifernate

Chiara Burzigotti confermata presidente per il nuovo triennio
Mercoledì 8 ottobre il Centro Fotografico Tifernate, fonte del comunicato, ha ufficializzato il rinnovo del proprio Consiglio direttivo, segnando l’avvio di un nuovo triennio di attività. Alla presidenza è stata confermata Chiara Burzigotti, figura chiave del sodalizio, affiancata dal neo vicepresidente Andrea Moni e dalla segretaria Francesca Meocci. Il consiglio include inoltre i consiglieri Enrico Milanesi, Alvaro Tacchini, Beatrice Castellani, Julian Biagini, Alessio Acquisti, Paolo Pettinari, Luca Battistelli, Pasquale Lino Sgaravizzi e Gessica Bondi.
Il comunicato della fonte sottolinea come questo rinnovamento dirigenziale arrivi in un momento di particolare rilevanza per il Centro, che celebra 45 anni di storia e continua a rappresentare un punto di riferimento nella promozione della fotografia, cultura, creatività, eventi, formazione, comunità, innovazione e patrimonio locale. Il sodalizio ha rivolto al nuovo team un augurio di successo e impegno, confermando la volontà di consolidare il ruolo del Centro nella scena culturale e artistica tifernate e regionale.
Commenta per primo