Ricostruzione post-sisma Umbertide, Mierla: “Non è ancora cominciata!”

Ricostruzione post-sisma – Durante un convegno presso l’aula magna “Marcella Monini” del Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, il vicesindaco Annalisa Mierla ha sottolineato l’urgenza di avviare la ricostruzione post-terremoto e di adottare nuove pratiche di prevenzione sismica. L’evento, organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea) in collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Umbria e il Comune di Umbertide, ha fornito una piattaforma di discussione per esperti, studiosi, istituzioni, docenti e studenti dell’istituto superiore umbertidese.

Il seminario ha offerto un’opportunità unica per approfondire la comprensione della faglia altotiberina e del terremoto che ha colpito il territorio meridionale di Umbertide. Il geologo e referente per l’Umbria di Sigea, Francesco Brunelli, come scrive Roberto Baldinelli sul Corriere dell’Umbria di oggi , ha chiarito che l’evento sismico del 9 marzo è stato causato dalla faglia altotiberina, un sistema di faglie sismogenetiche attive con una sismicità frequente ma non estremamente elevata. Tuttavia, le scosse hanno provocato danni significativi nella regione.

Riguardo alla situazione della ricostruzione, il vicesindaco Mierla ha evidenziato che non è ancora stata avviata a causa della mancanza di linee guida e di una normativa specifica. Ha sottolineato l’impegno amministrativo e burocratico richiesto per gestire l’emergenza. Mierla ha fatto il possibile per facilitare la comunicazione tra il Comune e l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione, collaborando attivamente per accelerare i processi di ricostruzione. Ha anche menzionato l’incontro tra il sindaco Carizia e il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, a Bastia Umbra, evidenziando la necessità di ulteriori azioni decisive per affrontare la situazione post-terremoto.