Riapre la cripta dell’abbazia di Montecorona per Natale

Umbertide, 18 dicembre 2024 – La cripta dell’abbazia di Montecorona riapre ufficialmente in vista delle festività natalizie, consentendo così lo svolgimento delle tradizionali funzioni religiose per il Santo Natale. Una buona notizia per i parrocchiani e per tutti gli umbertidesi, che potranno ritrovarsi nell’amata chiesa per celebrare uno degli eventi religiosi più sentiti della comunità.

La chiusura dell’intero complesso religioso era stata disposta in seguito al terremoto che aveva colpito la zona il 9 marzo 2023, evento che aveva sollevato preoccupazioni per la sicurezza dell’edificio storico. A causa dei danni causati dal sisma, era stata emessa una ordinanza sindacale nel giugno 2023 che imponeva il divieto di accesso alla chiesa di San Salvatore, di proprietà della parrocchia, con la prescrizione di urgenti interventi di messa in sicurezza.

L’ordinanza si basava su una relazione redatta dal gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In particolare, la relazione segnalava la necessità di verificare la stabilità dell’intonaco in prossimità della chiave dell’arco trionfale, dove erano state riscontrate delle lesioni. Il documento raccomandava la rimozione delle parti pericolanti e la messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi.

A seguito di questi accertamenti, il tecnico incaricato dalla parrocchia ha confermato che le lesioni riscontrate nell’intonaco non rappresentano un pericolo per l’intero complesso religioso, dando quindi il via a una parziale riapertura. La sua valutazione ha stabilito che l’unica area da mantenere interdetta è quella relativa all’arco trionfale e alla zona circostante, poiché il resto dell’edificio non presentava rischi immediati.

Il parere dell’architetto ha così portato alla decisione di riaprire la cripta inferiore dell’abbazia, un luogo dove non sono stati rilevati danni strutturali significativi. Questo permetterà alla comunità religiosa di riprendere la celerazione delle funzioni natalizie all’interno di un contesto sicuro. Al contrario, la chiesa superiore rimane sotto intervento, in attesa della conclusione delle opere di ristrutturazione previste.

La ripresa delle funzioni religiose rappresenta una tappa importante per la comunità di Montecorona e per gli umbertidesi, che da sempre vedono nell’abbazia un luogo di culto e di aggregazione fondamentale. L’attività pastorale riprenderà quindi, seppur parzialmente, con la celebrazione della Santa Messa e degli altri riti liturgici, dando sollievo a tutti coloro che da tempo aspettano di tornare a partecipare agli eventi religiosi nella storica chiesa.

L’ordinanza che regolamenta l’accesso alla chiesa superiore, dove sono in corso gli interventi di messa in sicurezza, rimarrà in vigore fino al termine dei lavori, ma intanto la cripta è pronta ad accogliere i fedeli durante le festività. I parrocchiani, pur consapevoli delle limitazioni, possono finalmente guardare con ottimismo alle celebrazioni natalizie che segnano una ripartenza importante per la comunità.

In conclusione, la riapertura della cripta dell’abbazia di Montecorona non solo consente la celebrazione delle funzioni religiose del Santo Natale, ma segna anche un passo positivo nella ristrutturazione dell’intero edificio, che tornerà presto a essere un luogo di culto completamente sicuro e fruibile.