Riapertura di Piazza San Giovanni in Campo a Città di Castello

La riapertura di Piazza San Giovanni in Campo segna un importante passo per la comunità di Città di Castello. Oggi, il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti hanno ufficialmente restituito alla cittadinanza questo luogo di grande significato storico, dopo il completamento di lavori di ripavimentazione che hanno comportato un investimento complessivo di 140 mila euro. Di questi, 110 mila euro sono stati ottenuti grazie ai fondi del PNRR, a cui si aggiungono 30 mila euro di cofinanziamento comunale.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Società rionali Prato e Mattonata, colleghi dell’amministrazione, tecnici comunali e membri dell’impresa Mariotti e Pieggi, incaricata della realizzazione dei lavori. Durante l’evento, Secondi e Carletti hanno sottolineato l’importanza strategica della piazza, non solo come testimonianza storica, ma anche come un presidio sociale cruciale per la vita della comunità locale. Hanno evidenziato come questo spazio si affacci sulla storica chiesa di San Domenico, uno dei principali simboli architettonici della città, e come ospiti anche servizi essenziali per la popolazione, tra cui quelli dell’Usl Umbria 1 dedicati alle dipendenze e quelli per anziani.

Il sindaco e l’assessore hanno attraversato a piedi la piazza, insieme ad altre figure istituzionali, tra cui il vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi e diversi assessori e consiglieri comunali. “Guardandoci attorno, notiamo come la piazza non solo rappresenti un importante punto di incontro storico, ma anche un luogo fondamentale per la socialità e i servizi,” hanno affermato Secondi e Carletti. “L’investimento effettuato è dunque strategico, considerando le esigenze dei cittadini e mirando alla riqualificazione di questo spazio per favorire l’interazione sociale.”

Il progetto di riqualificazione si inserisce all’interno di una più ampia strategia dell’amministrazione comunale, volta ad attrarre investimenti significativi per il centro storico, promuovendo un’ottica di recupero e rilancio delle sue funzioni. “Interventi come questo sono cruciali per migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora all’interno delle mura urbane,” hanno aggiunto i rappresentanti dell’amministrazione, esprimendo gratitudine verso il personale tecnico per il loro impegno nel cambiamento del volto della città.

I lavori, durati meno di un anno, hanno risolto il problema del deterioramento della pavimentazione e garantito la creazione di uno spazio conforme alle normative, abbattendo tutte le barriere architettoniche esistenti. Come indicato dall’ordinanza della Polizia Locale, la sosta dei veicoli sarà consentita esclusivamente sul lato della piazza adiacente ai servizi sanitari, mentre sarà vietata sulla parte opposta, dove si trova l’ingresso del centro San Giovanni.

Nella zona antistante la storica pieve di San Giovanni, sono state collocate nuove sedute, non solo per il comfort degli utenti, ma anche come dissuasori per i veicoli in transito. La ristrutturazione ha comportato lo smontaggio della vecchia pavimentazione su un’area di circa 500 metri quadrati, sostituita con lastre di pietra serena e calcestruzzo architettonico per le aree destinate alla sosta. Sono state installate rampe in pietra per facilitare l’accesso agli edifici pubblici, garantendo così l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La piazza, che porta il nome dall’antica pieve di San Giovanni e dal campo utilizzato per le esercitazioni militari durante la Repubblica Castellana, è circondata da edifici storici, tra cui la Chiesa di San Domenico, una struttura imponente risalente al trecento. Sull’area si trovano anche resti del battistero trecentesco, evidenti nei tre archi in cotto su colonne ottagonali di pietra, che arricchiscono ulteriormente il valore architettonico della piazza.

La riapertura di Piazza San Giovanni in Campo rappresenta non solo un rinnovato spazio pubblico, ma anche un simbolo del impegno dell’amministrazione nel valorizzare e tutelare il patrimonio storico della città, assicurando un futuro sostenibile e accessibile per tutti i cittadini. Con questo intervento, Città di Castello si conferma come un esempio di buona prassi nella gestione e riqualificazione degli spazi urbani, mirando a migliorare la vivibilità e il senso di comunità tra i residenti.