Residenza Balducci Umbertide tampone su ospiti e su personale struttura

Il sottoscritto Dottor Carlo Porrozzi comunica che dal 14/03 al 27/03 nei confronti di 6 ospiti sono stati eseguiti controlli mediante tampone per la ricerca di Covid-19 come di seguito illustrato:

– n°1 paziente positivo per Covid-19 e già trasferito presso struttura sanitaria specifica in data 15/03 come da precedente comunicato ;

; – n°3 pazienti hanno eseguito n° 2 tamponi presso l’Ospedale di Città di Castello dove erano stati ricoverati nei giorni scorsi per diversificate motivazioni clinico-sanitarie;

– n°1 paziente ha eseguito, in regime di isolamento all’interno della nostra Struttura, n° 2 tamponi con successivo riscontro di infezione delle vie urinarie;

– n°1 paziente, in seguito al riscontro della positività per Covid-19 di un operatore, è stato sottoposto, pur essendo completamente asintomatico per l’intero periodo sopracitato, a n°1 tampone in data 27/03.

Tutti gli esami fatti su questi ospiti sono risultati negativi.

La restante parte dei pazienti della Struttura non ha presentato, né tuttora presenta, sintomi sospetti e/o riconducibili ad infezione da Covid-19 (febbre, tosse, desaturazione, mal di gola).

Sono stati inoltre eseguiti dagli operatori del Distretto Sanitario n° 24 tamponi sul personale della Struttura. N°2 operatori sono risultati positivi all’esame effettuato.

Questo personale era già stato messo in quarantena domiciliare dal giorno 15/03 e fino alla data odierna ha presentato sintomatologia di lieve entità (febbricola e tosse; sintomi oggi non più presenti). Tutti gli altri operatori sono quindi risultati negativi e non presentano sintomatologia clinica, potendo quindi essere reintegrati in servizio effettivo presso la nostra Struttura dal giorno 30/03.

Sarà necessario, inoltre prendere in seria considerazione la possibilità di eseguire tutte le procedure già esistenti e/o quelle in imminente validazione per ultimare i controlli a tutti i restanti ospiti, al personale amministrativo e medico operante presso la nostra Struttura.

Si coglie l’occasione inoltre di ringraziare calorosamente, per il costante e lodevole lavoro svolto, tutto il personale in servizio e quello che ha affrontato questo periodo di quarantena.

Porgendo i saluti e i ringraziamenti dell’intero Consiglio di Amministrazione della Residenza, si invitano i familiari degli ospiti a far riferimento per eventuali informazioni e/o delucidazioni al Dottor Carlo Porrozzi evitando, ove possibile, di contattare direttamente la Struttura, al fine di garantire il normale svolgimento dei singoli turni di lavoro del personale in servizio.