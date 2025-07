Racconti e stupore per i più piccoli in biblioteca

A Gualdo Tadino sabato nuovo evento per bambini 5-7 anni

Prosegue il programma culturale estivo della Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino con un nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli. Sabato 5 luglio, alle 10:30, i locali della biblioteca ospiteranno l’incontro “Storie tutte d’un fiato: racconti brevi e svolte inaspettate”, un’iniziativa pensata per bambini dai 5 ai 7 anni.

Le protagoniste dell’evento saranno le lettrici Camilla Badinelli e Sabrina Anderlini, che tornano a coinvolgere i giovanissimi lettori dopo il riscontro positivo ricevuto nella precedente edizione. Attraverso la lettura ad alta voce di albi illustrati, le due interpreti guideranno i presenti in un viaggio narrativo caratterizzato da sorprese e dinamiche inattese.

Il format proposto punta a stimolare l’ascolto e l’immaginazione, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa e partecipata. L’evento si rivolge non solo ai bambini, ma anche a genitori, nonni e accompagnatori, con l’obiettivo di rafforzare il valore educativo e sociale della lettura in contesti familiari e comunitari.

Le storie selezionate, brevi e ricche di colpi di scena, sono pensate per mantenere alta l’attenzione dei piccoli partecipanti e invitarli alla scoperta del piacere narrativo attraverso testi semplici ma sorprendenti. L’intento è quello di creare un momento di coinvolgimento attivo, in cui i bambini possano vivere la magia delle parole come un gioco.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito, ma per motivi organizzativi è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 7541791.

L’incontro si inserisce nel cartellone “Estate in Biblioteca”, una rassegna pensata per promuovere il rapporto tra infanzia e libri in modo creativo. Il progetto mira a offrire occasioni di incontro e crescita attraverso attività culturali mirate, con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e all’importanza della narrazione come strumento educativo.

La Biblioteca “Ruggero Guerrieri” conferma così il suo ruolo di presidio culturale attivo anche nei mesi estivi, proponendo momenti di aggregazione e scoperta dedicati alla lettura come esperienza coinvolgente e accessibile.