Quindici anni fa l’uccisione dell’Appuntato Donato Fezzuoglio

Quindici anni fa l’uccisione dell’Appuntato Donato Fezzuoglio. L’eroico Carabiniere Medaglia d’Oro al Valor Militare, morì per mano di una banda di rapinatori che avevano poco prima effettuato una rapina presso un locale istituto di credito.

© Protetto da Copyright DMCA

Nel pomeriggio di sabato 30 gennaio ad Umbertide è stato ricordato con una cerimonia a 15 anni dalla sua morte. Nel rispetto dei rigidi protocolli conseguenti all’emergenza sanitaria in atto, in ottemperanza alle prescrizioni che hanno imposto una cerimonia molto sobria e contenuta nel numero dei presenti, nonché nel rispetto del distanziamento, in via Andreani, luogo del tragico evento, la vedova Emanuela Becchetti ed il figlio Michele, unitamente al Comandante della Legione Carabinieri Umbria Generale di Brigata Antonio Bandiera, al Vicario del Prefetto di Perugia Chiara Armenia, al Questore di Perugia Antonio Sbordone, al Sindaco di Umbertide Luca Carizia, hanno deposto una corona ai piedi della lapide che ricorda il tragico evento, sostando poi in un breve ma intenso momento di raccoglimento.

A seguire, presso la vicina chiesa del Cristo Risorto, alla presenza di personalità politiche e militari della provincia, ma anche di colleghi molti dei quali avevano conosciuto l’Appuntato Donato Fezzuoglio apprezzandone le qualità personali oltre che quelle militari, è stata celebrata una Santa Messa in ricordo officiata dal Cappellano Militare Interforze don Aldo Nigro.