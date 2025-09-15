Primo giorno di scuola a Città di Castello per 5.585 alunni

Sindaco e assessore augurano un anno formativo ricco e sicuro

Primo giorno di scuola per 5.585 studenti tra istituti statali e paritari del territorio, che oggi hanno varcato le soglie degli edifici scolastici accompagnati da emozioni e aspettative. Il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi, Letizia Guerri, hanno rivolto un caloroso augurio agli studenti e alle famiglie, sottolineando come il comune sia vicino alla vita scolastica e alle necessità di alunni e personale.

“La scuola rappresenta un momento speciale nella vita di ciascuno – hanno dichiarato – e il nostro impegno è garantire ambienti sicuri, funzionali e servizi di qualità per ogni studente”. Tra i servizi confermati, il comune continua a offrire il trasporto scolastico a domicilio per circa 400 bambini e ragazzi e sta introducendo novità nel settore della ristorazione scolastica, che coinvolgerà 1.500 studenti con menù biologici premiati dal Ministero dell’Istruzione.

Gli alunni accolti oggi comprendono 780 della scuola dell’infanzia, 1.494 della primaria, 1.047 della secondaria di primo grado e 2.264 della secondaria di secondo grado. Per il plesso “Dante Alighieri” è stato attivato un servizio navetta dedicato a 56 studenti. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha incontrato i dirigenti scolastici per coordinare la gestione dei trasporti e della mensa, confermando la centralità della scuola nelle politiche locali.

Secondi e Guerri hanno ribadito il supporto costante agli studenti provenienti da comuni e regioni limitrofe e l’impegno a garantire qualità dei servizi, ascolto e soluzioni per ogni esigenza. L’investimento nella formazione dei giovani rimane una priorità strategica per la crescita della comunità