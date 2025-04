Prestiti dalla Pinacoteca: rientra il “San Nicola”, partono reliquiari

Opere in movimento tra Città di Castello, Francia e Firenze per prestigiose mostre

Il dipinto “San Nicola da Tolentino” di Ermenegildo Costantini, copia della Pala Baronci di Raffaello, rientra nella Pinacoteca comunale di Città di Castello dopo l’esposizione nella mostra “Expérience Raphael” presso il Palais Beaux Arts di Lille. Contemporaneamente, le statuine del reliquiario di Sant’Andrea, attribuite alla bottega di Lorenzo Ghiberti, partiranno per Firenze, dove verranno esposte nella mostra “Angelico” presso il Museo di San Marco e Palazzo Strozzi.

L’Assessorato alla Cultura evidenzia come la politica dei prestiti sia finalizzata a bilanciare la qualità del percorso museale con la visibilità internazionale delle opere. Il ritorno del “San Nicola da Tolentino” segue mesi di esposizione in Francia, in una mostra dedicata a Raffaello che ha visto la partecipazione di opere da istituzioni di rilievo come il Museo del Louvre, la National Gallery e il Museo Thyssen-Bornemisza.

Le statuine del reliquiario di Sant’Andrea, raffiguranti Sant’Andrea e San Francesco, fanno parte di una struttura in argento e rame dorato commissionata nel 1414 dal Comune di Città di Castello per custodire una reliquia del santo. La bottega di Ghiberti, celebre per le porte bronzee del Battistero di Firenze, è considerata tra le più importanti dell’epoca per l’oreficeria e la scultura.

La mostra “Angelico” a Firenze, in programma dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026, sarà dedicata a Fra Giovanni da Fiesole, noto come Beato Angelico, e includerà opere di artisti rinascimentali di rilievo. La partecipazione della Pinacoteca comunale a eventi di questo livello rientra in una strategia di valorizzazione del patrimonio, che ha già visto il restauro della Pala di Santa Cecilia e il rinnovo dell’Ala Nuova.

L’Assessorato alla Cultura sottolinea l’importanza della circolazione delle opere per favorire la promozione del museo e del suo patrimonio artistico. La scelta del disegno preparatorio di Raffaello per il “San Nicola da Tolentino” come immagine di copertina del catalogo della mostra di Lille è un segnale del riconoscimento internazionale che la Pinacoteca sta ottenendo.

Il Palais Beaux Arts di Lille, quarta istituzione museale di Francia, ospita opere di Donatello, Tintoretto, Rubens, Rembrandt, Goya, Delacroix, Manet, Pissarro e Toulouse-Lautrec. La mostra “Expérience Raphael” ha presentato 40 disegni del maestro urbinate accanto a opere di vari musei internazionali.

Con il ritorno del “San Nicola da Tolentino” e la partenza delle sculture di Ghiberti, la Pinacoteca conferma la propria presenza nei circuiti espositivi di rilievo. L’attività di prestito continua a rafforzare i legami con istituzioni culturali di primo piano e a favorire la conoscenza delle opere conservate a Città di Castello.