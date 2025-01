Presentazione del libro di Giovanni Grasso alla Biblioteca Carducci

Presentazione – Si terrà sabato 1 febbraio alle ore 11, presso la Biblioteca Comunale “Carducci”, nella Sala “Rossi-Monti”, la presentazione del libro “L’amore non lo vede nessuno” di Giovanni Grasso, edito da Rizzoli. All’evento parteciperanno anche il sindaco Luca Secondi, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi e il giornalista Mino Lorusso.

L’opera di Grasso affronta il tema dell’amore e del perdono, analizzando le loro sfumature più profonde. Il romanzo esplora i diversi aspetti dell’amore, dalla passione alla dipendenza, e mette in discussione il concetto di assoluto nei legami affettivi. L’autore descrive un sentimento che può essere tanto intenso quanto distruttivo, passando da una relazione idealizzata a una condizione di dipendenza emotiva.

La storia segue Silvia, che ogni martedì pomeriggio incontra in segreto uno sconosciuto in un bar di provincia. Tra loro esiste un patto: lui le racconta ogni dettaglio della sua relazione con Federica, sorella di Silvia, recentemente scomparsa in un incidente stradale dai contorni poco chiari. In cambio, Silvia si impegna a non cercare di scoprire l’identità dell’uomo. Ma quanto sono veritiere le parole del misterioso interlocutore? In un crescendo di tensione e rivelazioni, la protagonista si trova a districarsi tra segreti e verità nascoste.

Giovanni Grasso, nato a Roma nel 1962, è giornalista e scrittore. Laureato in Lettere moderne all’Università “La Sapienza”, ha iniziato la carriera giornalistica nel 1989 ed è membro della stampa parlamentare dal 1991. Ha lavorato per diverse testate, tra cui La Discussione, Agenzia Giornalistica Italia e Avvenire, dove ha ricoperto il ruolo di redattore politico. Dal 1996 al 2001 è stato capo ufficio stampa della presidenza del Senato, successivamente portavoce del ministro dell’Integrazione e della Cooperazione Internazionale dal 2011 al 2013. Dal 2015 è consigliere per la comunicazione della Presidenza della Repubblica e dirige l’ufficio stampa.

Autore di saggi e romanzi, ha scritto opere di carattere storico e narrativo. Tra i suoi lavori figurano “Il caso Kaufmann” (2019), “Icaro, il volo su Roma” (2021) e “Il segreto del tenente Giardina” (2023, vincitore del Premio Mondello 2024). Il suo ultimo libro, “L’amore non lo vede nessuno” (2024), conferma il suo interesse per la narrativa d’introspezione psicologica e storica.

Nel 2021, Grasso è stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’evento rappresenta un’occasione per approfondire i temi del libro e per un confronto diretto tra autore e pubblico, con l’intervento delle istituzioni locali.