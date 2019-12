Positive all’alcoltest durante la guida, tre persone denunciate

Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, incentrati soprattutto nei pressi dei grandi centri commerciali in occasione delle imminenti festività Natalizie e nella “movida” del fine settimana. Numerosi sono stati i mezzi e le persone controllate. Alcuni ragazzi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e per questo sono stati segnalati quali assuntori alla Prefettura di Perugia.

Tre persone, invece, sono state trovate positive all’alcoltest durante la guida e pertanto sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e, conseguentemente, ritirate le patenti di guida e sequestrate le autovetture. Il fenomeno della guida in stato di ebbrezza è purtroppo molto ricorrente in questo ultimo periodo e coinvolge anche persone di giovane età. Per questo motivo la guardia dei Carabinieri, sul particolare e annoso fenomeno, resterà alta.