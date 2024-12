Posa fibra,PD incalza Sindaco: “Quando ripristino manto stradale?” 

Posa fibra ottica, il PD incalza il Sindaco: “A quando ripristino manto stradale?”

Posa fibra ottica – In alcuni quartieri il manto stradale risulta sconnesso a causa degli scavi e delle tracce aperte per la posa in opera della fibra ottica”. Inizia con questa presa d’atto la nota stampa del Gruppo consiliare del PD di Umbertide, in quanto “a seguito dei suddetti lavori, pur meritori in sè, nel tessuto epidermico della città emergono cicatrici rosa, tali da simboleggiare la sofferenza estetico – manutentiva della gestione comunale.”

“Un lavoro ben fatto non lascia tracce del proprio passaggio – insiste il PD – non danneggia l’ambiente e non crea disagi ai cittadini. In sostanza – dice il capogruppo Filippo Corbucci – va ripristinato il manto stradale, perché la condizione rappresentata investe aspetti di sicurezza, agibilità, soprattutto per categorie deboli e presentabilità complessiva della città. Esigiamo il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro delle strade del nostro territorio, inclusi tratti asfaltati di recente con investimenti pubblici”.

Da qui la volontà dei consiglieri PD di presentare un’interrogazione al Sindaco per sapere “se sia stato contrattualmente previsto l’intervento di ripristino in oggetto da parte delle ditte esecutrici dei lavori e qualora così fosse, il perché ancora tale intervento non sia stato realizzato. Nel caso in cui ciò spettasse all’Amministrazione Comunale, – conclude la nota- si vorrebbe conoscere il perché quest’ultima ancora non abbia provveduto.”

Gruppo Consiliare PD Umbertide