10 Novembre 2025 Cronaca, Ultime notizie 0
Polizia intensifica le verifiche tra centro, periferie e locali

Controlli straordinari nel tifernate, 70 persone fermate

Prosegue con intensità l’azione di presidio del territorio da parte della Polizia di Stato nella provincia di Perugia. A Città di Castello, nella giornata di ieri, è stato attuato un piano straordinario di controllo, voluto dal Questore per rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare fenomeni criminali.

Le pattuglie del Commissariato locale, affiancate dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, hanno perlustrato le aree industriali, le principali arterie cittadine, le piazze e le zone residenziali più isolate. L’operazione ha incluso anche pattugliamenti a piedi nel centro storico, con l’obiettivo di scoraggiare scippi, rapine e spaccio di droga.

Sono stati istituiti posti di controllo strategici per monitorare il flusso veicolare e individuare soggetti sospetti, soprattutto in relazione a furti in abitazione. Gli agenti hanno identificato oltre 70 persone e verificato più di 40 veicoli, procedendo a controlli approfonditi su chi presentava precedenti di polizia.

L’attività ha coinvolto anche esercizi pubblici, dove sono stati effettuati accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e la presenza di eventuali pregiudicati.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e deterrenza, volto a tutelare la cittadinanza e garantire una presenza visibile delle forze dell’ordine nei punti nevralgici del territorio.

