Plastic Free a Città di Castello, iniziativa partecipata

L’iniziativa Data Nazionale Plastic Free svoltasi ieri mattina a Città di Castello ha portato una raccolta di quasi 8 kg di rifiuti.

“Come primo evento, Plastic Free ci ha colpito particolarmente la cura e pulizia del centro città e il forte entusiasmo con cui hanno partecipato adulti e soprattutto i bambini”, precisano gli organizzatori fra cui Per Plastic Free i Referenti Locali di Città di Castello Marianna Bicchi e come Referente Locate di Castiglione del Lago Mirco Innocenti accompagnato da due volontarie, Pamela Perrettini e Annamaria Donati.

“Voglio ringraziare – spiega Bicchi – i 21 volontari Plastic Free presenti per il lavoro svolto e per l’entusiasmo che hanno dimostrato.

Presente anche l’Assessore all’Ambiante, Mauro Marinangeli, che ha ringraziato la nostra associazione tutta per lo straordinario lavoro svolto, sottolineando come il comune di Città di Castello tiene particolarmente a cuore questo tipo di iniziative, con un occhio attento ai temi ambientali, dando pieno appoggio anche per iniziative future. Voglio inoltre ringraziare tutta l’Amministrazione comunale per il supporto e per partecipare attivamente alle raccolte.

La Cooperativa Sociale il Poliedro che non solo si occupa di cultura ma ci ha supportato anche durante l’organizzazione del Clean Up, dilettandoci illustrando curiosità e aneddoti di città di Castello,in particolare la dott.ssa Elisa Duranti , e per ultimo non per ordine di importanza il Lions Club Tiferno che durante la passeggiata ha offerto un piccolo banchetto rinfocolante”.

Il nostro percorso è partito dalla pinacoteca Comunale, passeggiando intorno le mura attraversando poi il centro città per poi tornare al punto di partenza. Siamo molto felici per il risultato ottenuto: Mozziconi 0,600 grammi, Plastica 1,3 kg, Vetro 3,5 kg, Carta 1,9 kg, Indifferenziata 1kg. Un ringraziamento – va anche – anche agli operai della Cooperativa Sociale il Poliedro per esser sempre disponibili a portare via i rifiuti raccolti.”