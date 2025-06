Pinacoteca festeggia 113 anni con arte e musica

Successo per la festa con donazioni, visite e concerto

Pinacoteca festeggia 113 anni – La Pinacoteca Comunale di Città di Castello ha celebrato il 113° anniversario con quattro giorni di appuntamenti che hanno unito cultura, arte e musica, attirando numerosi visitatori e registrando un’ampia partecipazione cittadina. Il programma, svoltosi dal 26 al 29 giugno, ha avuto come cuore pulsante Palazzo Vitelli alla Cannoniera, sede storica del museo, che ha ospitato una serie di iniziative culminate nel concerto del gruppo Tiferno Blues Project.

L’avvio delle celebrazioni è coinciso con un evento significativo per la collezione della Pinacoteca: la donazione di due opere del pittore Novello Bruscoli, “Raffaello, Elia ed io” del 1983 e “Paesaggio” del 1972. La cerimonia ufficiale si è tenuta giovedì 26 giugno, alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore alla cultura Michela Botteghi e dello storico dell’arte Lorenzo Fiorucci. I figli dell’artista, Lorenzo e Liana Bruscoli, hanno consegnato personalmente le tele, che da oggi arricchiscono in modo permanente il patrimonio museale.

Pinacoteca festeggia 113 anni

Il giorno successivo, venerdì 27 giugno, l’iniziativa “Pinacoteca al Chiaro di Luna” ha permesso al pubblico di visitare in orario serale Palazzo Vitelli alla Cannoniera. La proposta, a cura di PoliedroCultura, ha coinvolto appassionati d’arte e curiosi in una visita guidata alla collezione, offrendo un’occasione insolita e apprezzata per conoscere le opere in un’atmosfera suggestiva.

Sabato 28, sempre grazie all’organizzazione di PoliedroCultura, si è svolta la visita tematica “Buon Compleanno Pinacoteca, da Elia Volpi ai giorni nostri”, incentrata sull’evoluzione del collezionismo artistico e sulla storia della fondazione del museo. L’iniziativa ha riscosso l’interesse sia della cittadinanza che dei turisti, attratti da un racconto che ha ripercorso oltre un secolo di trasformazioni e arricchimenti della raccolta museale.

Il programma si è concluso domenica 29 giugno con un’esibizione musicale nel giardino rinascimentale del palazzo. Il concerto dei Tiferno Blues Project ha chiuso i festeggiamenti con un’atmosfera vivace e partecipata. L’evento ha unito appassionati di musica e visitatori del museo in un momento condiviso, celebrativo e immersivo nella cornice storica della dimora cinquecentesca.

“Buon Compleanno Pinacoteca!” si è affermato come un appuntamento di successo, capace di unire la comunità in un’esperienza culturale completa, nella quale le arti visive e la musica hanno dialogato armoniosamente. La risposta del pubblico ha confermato l’interesse diffuso per il patrimonio della città e la volontà di riscoprirlo anche attraverso iniziative che sanno rinnovarne la fruizione.

Il valore simbolico della donazione Bruscoli ha rafforzato il legame tra la collezione pubblica e il territorio, sottolineando l’importanza della partecipazione delle famiglie di artisti alla conservazione e diffusione della memoria culturale locale. L’apertura straordinaria serale, così come gli approfondimenti tematici sulla storia del museo, hanno rappresentato momenti di approfondimento e riflessione che hanno arricchito l’esperienza del pubblico.

Il successo dell’edizione 2025 dell’iniziativa ha inoltre consolidato il ruolo della Pinacoteca Comunale come centro dinamico di produzione culturale e come fulcro identitario per Città di Castello. L’integrazione tra contenuti artistici, memoria storica e spettacolo ha contribuito a rinnovare il dialogo tra istituzioni, cittadini e visitatori, valorizzando un patrimonio che continua a essere vivo, partecipato e in costante evoluzione.