Pietralunga: Stop ai botti per un Natale silenzioso

Pietralunga – Il comune umbro di Pietralunga si distingue come il primo in regione a vietare l’uso di fuochi d’artificio sonori durante le festività natalizie, fino al 10 gennaio 2025. L’ordinanza, firmata dal sindaco Francesco Rizzuti il 28 novembre scorso, mira a garantire un ambiente più sereno per cittadini, visitatori e animali, promuovendo l’utilizzo di articoli pirotecnici a basso impatto acustico.

La decisione, contenuta nella delibera n. 11, prende in considerazione l’impatto negativo dei botti tradizionali, che includono disturbo alla quiete pubblica, stress per gli animali domestici e selvatici, e l’aumento di inquinamento acustico e atmosferico. Per i trasgressori, l’ordinanza prevede sanzioni pecuniarie comprese tra 25 e 500 euro.

Un Natale a misura di ospiti e animali

“Pietralunga – ha dichiarato il sindaco Rizzuti – si impegna a offrire un’esperienza natalizia che unisce tradizione, serenità e rispetto. Il divieto dei fuochi rumorosi sottolinea la volontà di tutelare non solo i cittadini, ma anche gli animali e l’ambiente.” L’amministrazione invita a preferire spettacoli pirotecnici silenziosi, garantendo così un’atmosfera di festa priva di disturbi e rischi.

Oltre all’ordinanza, il comune ha presentato un calendario ricco di eventi natalizi, pensati per creare un clima di gioia e condivisione. “Pietralunga – continua Rizzuti – è una meta di riferimento per chi cerca un Natale all’insegna dell’autenticità e dell’ospitalità. I nostri visitatori, inclusi quelli con animali al seguito, troveranno strutture accoglienti pronte a soddisfare ogni esigenza.”

Un borgo tra tradizione e innovazione

Conosciuta per il pregiato tartufo e il tuberturismo, Pietralunga si distingue anche per l’attenzione al benessere animale e alla sostenibilità. “Il nostro borgo – prosegue il primo cittadino – non è solo un luogo dove immergersi nella cultura e nelle bellezze naturali, ma anche una destinazione che accoglie turisti con animali domestici, offrendo un ambiente ideale per le festività.”

Gli hotel e le strutture ricettive del territorio, infatti, si sono adeguati per ospitare famiglie con animali, promuovendo un turismo inclusivo e consapevole. Questa sensibilità verso il benessere degli animali si riflette anche nella scelta di limitare l’uso di articoli pirotecnici rumorosi, che possono causare reazioni incontrollate e pericolose nei pet e nella fauna selvatica.

Un invito a vivere le festività a Pietralunga

“Invitiamo tutti a scoprire il nostro borgo – conclude il sindaco – per vivere un Natale che celebra la tradizione e il rispetto. Pietralunga si impegna a offrire un’esperienza indimenticabile per ogni ospite, sia a due che a quattro zampe.”

Tra i vicoli illuminati e gli eventi in programma, Pietralunga si propone come un esempio di accoglienza e sensibilità, confermandosi una destinazione natalizia che punta a unire benessere, cultura e sostenibilità.