Passeggiata tra scritture e simboli per scoprire la città

Itinerario gratuito tra mura, stemmi e iscrizioni antiche

Una passeggiata tra i vicoli e le piazze del centro storico per riscoprire la memoria cittadina attraverso le scritte custodite da palazzi, stemmi e monumenti. È l’appuntamento in programma venerdì 12 settembre alle ore 18, con partenza dalla Biblioteca comunale Carducci di Città di Castello, che organizza l’iniziativa nell’ambito del ciclo culturale I libri e la città.

Il percorso, dal titolo evocativo “Le scritture esposte. Stemmi, targhe, iscrizioni. Le pietre raccontano ancora”, durerà circa un’ora e si articolerà in sei tappe, conducendo i partecipanti alla scoperta delle cosiddette “pietre parlanti”. Le iscrizioni, spesso collocate in alto sulle facciate e invisibili a chi attraversa distrattamente i vicoli, riportano memorie che celebrano monumenti pubblici come il Palazzo comunale e la Cattedrale, oppure rendono omaggio a personalità tifernati e a culti radicati nel tempo.

L’assessore alla cultura, Michela Botteghi, ha sottolineato come l’appuntamento rappresenti un’occasione per intrecciare la storia dei palazzi, delle opere e delle tradizioni con la curiosità di osservare la città con occhi nuovi. Ad accompagnare i presenti sarà Silvia Palazzi, che guiderà il cammino con competenza e passione, illustrando i dettagli che rivelano aspetti nascosti del tessuto urbano.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. La partenza è fissata dal cortile della Biblioteca comunale, con ingresso da piazza del marchese Paolo. L’iniziativa, segnalata da Comuninlinea come parte del calendario 2025, si inserisce nel programma di attività che la città dedica alla valorizzazione del patrimonio locale e alla fruizione culturale condivisa.