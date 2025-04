Pasqua a Città di Castello con 100 espositori a Retrò

Edizione speciale nel centro storico per il 41° anniversario

Saranno circa 100 gli espositori presenti domenica 20 aprile a Città di Castello per l’edizione pasquale di Retrò, la mostra mercato di antiquariato, vintage e collezionismo che da oltre 40 anni anima il centro storico del capoluogo altotiberino. L’edizione del mese di aprile 2025, che coincide con la festività della Pasqua, rappresenta un’occasione speciale per residenti e turisti, confermando il valore di una manifestazione divenuta punto di riferimento nel settore a livello regionale e nazionale.

Retrò, appuntamento mensile storicamente promosso dal Comune, si svolgerà in una veste ampliata grazie alla significativa adesione di operatori provenienti da tutto il Centro Italia. L’evento celebrerà il 41° anno dalla sua nascita, avvenuta nel 1984, segnando una nuova tappa nella lunga storia di uno dei mercatini più longevi del panorama antiquariale italiano.

Le vie e le piazze più centrali di Città di Castello diventeranno una passerella per articoli d’epoca, oggetti di modernariato, curiosità da collezione e pezzi di artigianato storico. Gli stand saranno distribuiti in un percorso che attraverserà piazza Matteotti, largo Gildoni, via Mario Angeloni, piazza Fanti, corso Cavour, piazza Gabriotti e il loggiato di Palazzo Bufalini, trasformando il centro storico in un museo a cielo aperto accessibile a tutti.

In esposizione si troveranno articoli dal gusto retrò, piccoli e grandi oggetti del passato, arredi, dischi in vinile, stampe, libri, ceramiche, giocattoli e accessori che raccontano storie di epoche diverse. L’offerta variegata degli espositori si rivolgerà tanto agli appassionati e ai collezionisti quanto ai semplici curiosi, in cerca di un oggetto particolare o di un’occasione per scoprire le atmosfere del passato.

La coincidenza con la domenica di Pasqua renderà l’edizione ancora più suggestiva, offrendo ai tifernati che resteranno in città e ai visitatori un’occasione alternativa alla tradizionale gita fuori porta. Il centro si trasformerà in un luogo di incontro tra memoria, estetica e cultura, con la possibilità di visitare contemporaneamente alcuni dei principali luoghi artistici della città.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, il Comando della Polizia Locale ha disposto alcune modifiche alla circolazione. Dalle ore 6.00 alle 20.00 di domenica 20 aprile, sarà vietato il transito a tutti i veicoli in piazza Matteotti, piazza Fanti, piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. Il provvedimento interesserà anche i mezzi autorizzati, con eccezione per quelli di emergenza e delle forze dell’ordine.

Il divieto di sosta sarà esteso a tutti i veicoli in piazza Fanti, con la sola eccezione dei mezzi degli espositori, che potranno utilizzare le aree designate esclusivamente per le operazioni di carico e scarico. L’organizzazione ha predisposto il supporto logistico necessario per consentire un accesso ordinato e sicuro degli operatori nelle fasi di allestimento e smontaggio degli spazi espositivi.

Retrò ha rappresentato, sin dalla sua fondazione, un esempio di iniziativa pionieristica nel panorama fieristico italiano, ponendo Città di Castello al centro dell’attenzione per la qualità e la varietà delle proposte commerciali legate all’antiquariato. Negli anni, la mostra mercato ha consolidato una rete di operatori fidelizzati, che hanno riconosciuto l’evento come vetrina qualificata per la presentazione dei propri articoli.

L’edizione pasquale non farà eccezione, anche grazie al calendario favorevole e alla posizione attrattiva del centro storico, facilmente raggiungibile e ben collegato alle principali arterie di comunicazione dell’Umbria e delle regioni limitrofe. Il clima di festa e la possibilità di coniugare lo shopping con la visita ai monumenti locali rappresentano un ulteriore incentivo per trascorrere la giornata nella città tifernate.

Con questo appuntamento, Retrò conferma la propria capacità di adattarsi e rinnovarsi senza rinunciare alla propria identità storica. La partecipazione numerosa degli espositori è un segnale positivo per la vitalità del settore e per l’economia locale, in un periodo dell’anno particolarmente significativo per il commercio e il turismo.

Il successo annunciato della manifestazione rappresenta anche un’opportunità per le attività ricettive e commerciali del centro, che potranno beneficiare dell’afflusso di visitatori attratti dalla proposta culturale e commerciale del mercato pasquale. L’edizione del 20 aprile si inserisce quindi in una programmazione più ampia che mira a valorizzare il centro cittadino come polo di interesse economico e sociale.

In occasione della Pasqua 2025, Retrò offrirà dunque una nuova occasione per riscoprire il fascino delle piccole cose, degli oggetti dimenticati e delle storie da collezionare, con lo sfondo delle architetture rinascimentali e medievali di Città di Castello, che ancora una volta farà da cornice a uno degli appuntamenti più longevi e attesi della regione.