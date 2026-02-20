Pallavolo, Biffi carica l’ambiente per la sfida con Mantova

Il capitano chiama a raccolta i tifosi della San Giustino

SAN GIUSTINO, 20-02-2026 – Il mondo della pallavolo di Serie A3 si prepara a un weekend di fuoco nel girone Bianco. Jacopo Biffi, guida carismatica della ErmGroup Altotevere, ha ufficialmente lanciato la sfida in vista del prossimo delicatissimo impegno casalingo. Dopo una vittoria esterna che ha agito da vero e proprio ricostituente per il morale del gruppo, l’attenzione è tutta rivolta al confronto diretto con la Gabbiano Farmamed Mantova. Non si tratta solo di una questione di punti, ma di una prova generale di forza prima dell’inizio della fase post-season, dove ogni errore rischia di diventare fatale.

Il cammino verso questo appuntamento cruciale è stato segnato da un episodio che molti hanno già ribattezzato come il punto della svolta, come riporta il comunicato dell’ufficio stampa ErmGroup Volley Altotevere. In terra veneta, con i padroni di casa pronti a riaprire il match sul 24-20, è stato proprio un intervento estremo di Biffi a cambiare l’inerzia della storia. Quel tuffo disperato, che ha tenuto vivo un pallone ormai destinato al taraflex, ha innescato una reazione a catena conclusasi con il ribaltone dei biancazzurri. Per il regista, quel momento rappresenta l’essenza stessa di una squadra che ha saputo soffrire e che, finalmente, è stata premiata da quella fortuna che spesso le aveva voltato le spalle nelle settimane precedenti.

La marcia di avvicinamento alla sfida non è stata priva di ostacoli. Lo spogliatoio ha dovuto fare i conti con un’ondata influenzale che ha colpito diversi elementi cardine, costringendo lo staff tecnico a soluzioni d’emergenza. Nonostante le condizioni precarie di alcuni titolari e le assenze forzate, il gruppo ha dimostrato una maturità nuova. La capacità di chiudere i set nei momenti di massima pressione, un aspetto che era mancato contro formazioni come Acqui Terme e Savigliano, sembra essere tornata nelle corde della ErmGroup. Questa resilienza fisica e mentale sarà l’arma in più per affrontare un Mantova che insegue a breve distanza e che punta dritto al sorpasso in classifica.

Il match contro i lombardi mette in palio una fetta consistente del futuro stagionale. Blindare il terzo posto significherebbe presentarsi ai play-off con una dote di fiducia inestimabile. Biffi, conscio del valore tecnico degli avversari, sposta però il focus sulla crescita interna piuttosto che sulla mera aritmetica. Secondo il capitano, la gara servirà a misurare il livello di preparazione raggiunto al termine della stagione regolare.