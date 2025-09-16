Ospedale di Città di Castello, nuova risonanza in arrivo

L’apparecchiatura sostituirà quella ferma dal 2019
Proseguono senza interruzioni i lavori di ammodernamento dell’ospedale di Città di Castello, che si prepara ad accogliere una nuova Risonanza Magnetica da 1,5 tesla, consegnata oggi, martedì 16 settembre, e dotata di avanzati software per applicazioni cardiologiche e neurologiche. L’apparecchiatura sostituirà il vecchio modello da 0,5 tesla fermo dal 2019, rappresentando un salto significativo nella qualità della diagnostica per immagini.
Secondo quanto comunicato dalla struttura ospedaliera, l’entrata in funzione è prevista entro circa un mese, al termine delle operazioni di installazione meccanica, accensione, collaudo e test operativi. L’investimento complessivo, pari a circa 1 milione di euro, è stato possibile grazie al generoso lascito Mariani. Durante questa fase, le attività diagnostiche continueranno senza interruzioni, garantendo continuità ai cittadini.
Entro la fine di ottobre partiranno inoltre i lavori per sostituire l’attuale risonanza con un secondo modello da 1,5 tesla, mentre proseguono contemporaneamente gli interventi di riqualificazione strutturale e potenziamento dei servizi ospedalieri. Tra questi, l’ampliamento della terapia intensiva da 6 a 18 posti letto distribuiti tra piano terra e primo piano, la riconversione di 14 posti letto dell’area medica in terapia semintensiva e l’adeguamento dei percorsi e degli accessi del Pronto Soccorso.
Queste iniziative rientrano nel piano strategico regionale e nel percorso di sviluppo del polo ospedaliero, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi sanitari sempre più sicuri, efficienti e tecnologicamente avanzati, confermando l’impegno dell’ospedale nel garantire assistenza di qualità e innovazione continua. Fonte: ospedale di Città di Castello.
