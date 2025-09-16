Ospedale di Città di Castello, nuova risonanza in arrivo

E’ morto Robert Redford ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 89 anni, l’attore e regista Robert Redford. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per Gente comune e uno alla carriera nel 2002; inoltre è stato candidato altre tre volte per La stangata (1973) come miglior attore e […]

Nuovo Honda HR-V, efficienza al primo posto ROMA (ITALPRESS) – A tre anni dal lancio della nuova generazione, Honda HR-V si aggiorna con ritocchi all’estetica, modifiche alla gamma e alla dotazione tecnologica. All’interno è spaziosa, più di quanto possano fare immaginare le dimensioni esterne, con un piano di carico ben sfruttabile. Il frontale è stato ridisegnato con un nuovo paraurti che integra […]

Proger si rafforza con l’ingresso del fondo Azzurra Capital Investments MILANO (ITALPRESS) – Una nuova era per l’ingegneria italiana inizia oggi grazie all’ingresso del fondo Azzurra Capital Investments nel capitale di Proger S.p.A., prima società indipendente “no captive” di Engineering & Management in Italia. L’operazione – con una valorizzazione complessiva che attesta Proger a un Enterprise Value di 222,4 milioni di euro – accelera la […]

Terna e Nexans avviano posa cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna ROMA (ITALPRESS) – Terna e Nexans hanno avviato a Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Una volta completato, il collegamento tra Sicilia e Sardegna stabilirà un primato mondiale, raggiungendo circa 2.150 metri sotto il livello del mare e fissando nuovi standard per le […]

Piantedosi “L’Italia ha ruolo guida in Europa nel contrasto a mafie” MESSINA (ITALPRESS) – “L’Italia svolge un ruolo di guida nelle piattaforme europee di analisi che vedono impegnate agenzie come Europol nell’indirizzare le attività degli Stati membri, con attenzione a fenomeni come il cyber-crime, i crimini finanziari, il traffico di droga e la tratta di esseri umani”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante […]

Ue, Metsola “La lotta alla criminalità resta una nostra priorità” MESSINA (ITALPRESS) – “La lotta alla criminalità organizzata rimane una nostra assoluta priorità, continueremo a difendere con fermezza la dignità di chi si ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia e dello Stato di diritto. Magistrati, forze dell’ordine, giornalisti, attivisti uomini e donne valorosi, tra loro Giovanni Falcone, Rocco Chinnici, Paolo Borsellino, Carlo […]

Mattarella “Willy italiano esemplare, ucciso da violenza brutale” ROMA (ITALPRESS) – “Willy è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa. Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Colleferro […]

Schlein “L’occupazione di Gaza va fermata, l’Italia non sia complice” Le parole della segretaria del PD

Rubio “Trump potrebbe vedere Zelensky la prossima settimana” TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky la prossima settimana a New York. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio a Tel Aviv. I leader mondiali si riuniranno a New York a partire dal 22 settembre per la sessione annuale […]