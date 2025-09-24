Open day Puccini a Città di Castello tra musica e gioco

Concerti, laboratori e attività gratuite dal 27 al 30 settembre

Riprendono gli open day della Scuola comunale di musica G. Puccini di Città di Castello, con un nuovo programma di quattro giornate dal 27 al 30 settembre. Dopo il buon riscontro del primo fine settimana, l’istituto civico amplia l’offerta per famiglie e cittadini interessati alla scuola di musica. Le attività, sottolinea la direzione dell’istituto, saranno tutte gratuite e rivolte a un pubblico di ogni età.

Sabato 27 e domenica 28 settembre, dalle 16 alle 20, i visitatori potranno conoscere docenti e corsi disponibili, esplorare gli ambienti della scuola e provare diversi strumenti. Il direttore Fabio Battistelli guiderà, insieme al corpo insegnante, i partecipanti alla scoperta delle proposte formative che spaziano dai corsi individuali a quelli semicollettivi, fino alle esperienze di ensemble strumentali e corali.

Domenica alle 17 è in programma il concerto clou del fine settimana con l’Ensemble di fiati e percussioni diretto da Nolito Bambini. Il repertorio “Echos de France” unirà le atmosfere francesi della Suite 1800 di Jan De Haan, con brani come Marche des petits soldats e Au rayon du soleil, a pagine firmate dal compositore Riccardo Catria, tra cui Le chemin des roses, Pavane pour elle e Les talons rouges de Montmartre. L’organico sarà composto da giovani musicisti: ai flauti Valentina Fiorucci ed Eleonora Pincardini, ai clarinetti Emilio Giorgis e Linda Mariotti, ai sassofoni Lorenzo Ronti, Brigida Rinaldi e Andrea Sabbiniani. In sezione ottoni Maria Pacchioni alla tromba, Lara Morotti al corno e Alberto Pagnottini al trombone; completano il gruppo Viola Fiorucci al glockenspiel e Riccardo Bigotti alle percussioni.

Martedì 30 settembre la scuola darà spazio alla propedeutica musicale per i più piccoli, con un percorso suddiviso in fasce di età. Si inizierà alle 16.15 con le “Semicrome” per bimbi 0-3 anni accompagnati, seguiranno alle 17.15 le “Crome” rivolte ai 3-5 anni. Dalle 18 alle 18.45 sarà la volta del Coro di voci bianche per la fascia 6-12 anni. I laboratori privilegiano un approccio basato su gioco, movimento e uso di strumenti ritmici e melodici, con la richiesta di indossare calzini antiscivolo.

Come spiegato dall’assessore Michela Botteghi, queste giornate aperte offrono un’occasione preziosa per avvicinarsi alla pratica musicale, creare un contatto diretto tra famiglie e docenti e orientarsi nella scelta dei percorsi più adatti. Fabio Battistelli sottolinea che il confronto informale aiuta a intraprendere con maggiore consapevolezza i diversi cammini di studio.

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso dalla Scuola comunale di musica G. Puccini, l’iniziativa rientra nella strategia di rafforzamento dell’utenza, rendendo l’istituto un punto di riferimento per la formazione musicale a Città di Castello e nell’Umbria. L’ingresso resta libero e le proposte spaziano dalle lezioni individuali alla pratica d’insieme, con concerti, dimostrazioni e laboratori pensati per coinvolgere l’intera comunità.