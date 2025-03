Only Wine, pronta la squadra per la XII edizione



Dopo un lungo percorso di degustazioni iniziato ad ottobre 2024 la selezione si è finalmente conclusa e la XII edizione di Only Wine è pronta a svelare gli oltre 100 vignaioli che animeranno la tre giorni umbra. Come sempre, al fianco della manifestazione ci sono il Comune di Città di Castello, che la ospita e sostiene fin dalla sua nascita e la Regione Umbria insieme al GAL Alta Umbria.

Il 26 e 27 aprile 2025 Only Wine Festival aprirà le sue porte al pubblico per un’esperienza enologica unica, mentre il 28 aprile sarà una giornata esclusivamente dedicata agli operatori del settore Ho.Re.Ca., buyer, distributori e giornalisti enogastronomici, che avranno comunque accesso gratuito a tutte le giornate della fiera.

L’evento, giunto alla sua XII edizione, rappresenta un punto di riferimento per i giovani produttori di vino, offrendo una vetrina di prestigio per piccole realtà che puntano su qualità, innovazione e tradizione. Only Wine non è, però, solo una fiera, ma un vero e proprio laboratorio di idee e tendenze, un luogo di incontro tra giovani vignaioli e appassionati, che persegue l’obiettivo di far conoscere il valore autentico del vino e della viticoltura contemporanea e che offre la possibilità di poter acquistare il vino direttamente dal produttore in fiera.

Dettagli evento

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 31 marzo 2025 alle ore 11 presso la Sala Cavour del Ministero delle Politiche Agricole, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

sabato 26 e domenica 27 aprile 2025

Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Città di Castello

lunedì 28 aprile

giornata chiusa al pubblico dedicata agli operatori del settore e alla stampa

Una manifestazione unica nel suo genere

Only Wine è il primo salone in Italia dedicato ai giovani produttori under 40, alle cantine con meno di 15 anni di storia e alle aziende con superfici vitate fino a 10 ettari. Grazie all’entusiasmo e alla voglia di sperimentare delle nuove generazioni, Only Wine riesce a coniugare tradizione e innovazione, offrendo un format che mette in primo piano il Made in Italy vitivinicolo e il suo dinamismo. L’Italia è fatta di tanti piccoli produttori, di piccole e medie imprese che rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo, ed eventi come Only Wine diventano una piattaforma essenziale per la loro crescita e visibilità.

Internazionalizzazione: il 2025 segna un grande debutto!

Negli ultimi anni, Only Wine ha aperto le sue porte a un’offerta sempre più internazionale come proposta di scambio culturale tra i nostri produttori e giovani produttori internazionali. L’edizione 2025 segna un’importante novità: per la prima volta verranno ospitate etichette di vini giapponesi, in un’anteprima assoluta che promette di affascinare professionisti e appassionati. Questa apertura al panorama enologico mondiale conferma il ruolo di Only Wine come palcoscenico di innovazione e confronto tra culture vitivinicole diverse.

Presenti anche importanti Consorzi e Associazioni, come quello del Gavi e delle Vigne Urbane, realtà che uniscono storicità e visione contemporanea del vino oltre alla conferma di 4 vignaioli provenienti dalla Regione dello Champagne.

Un’esperienza immersiva tra degustazioni e masterclass

Only Wine non è solo un salone espositivo, ma un luogo dove il vino si scopre attraverso percorsi di degustazione coinvolgenti e formativi. Il programma 2025 prevede:

Banchi d’assaggio con degustazioni libere

con degustazioni libere Masterclass guidate da esperti del settore

Aree tematiche dedicate ai diversi territori e tipologie di vino

dedicate ai diversi territori e tipologie di vino Momenti di incontro con produttori, giornalisti e influencer

L’Extra Wine, con eventi esclusivi che verranno svelati progressivamente sul sito ufficiale www.onlywine.it

I nostri selezionatori Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll, Pietro Marchi, Presidente di A.I.S. (Associazione Italiana Sommelier) Umbria e Chiara Giorleo, DipWset critica enogastronomica saranno presenti in fiera per tutte le giornate della mostra mercato.

I sommelier appartenenti a tutte le associazioni di categoria potranno accedere con scontistiche riservate, mentre gli operatori Ho.Re.Ca. avranno accesso gratuito per tutte le giornate della fiera.

Un successo consolidato: i numeri delle edizioni passate e le proiezioni per il 2025

Con 12 anni di storia alle spalle, Only Wine ha saputo crescere e imporsi nel panorama fieristico italiano ed europeo. I numeri parlano chiaro:

Edizione 2024

Oltre 5.000 ingressi

100 giovani produttori da 20 regioni italiane

Oltre 200 operatori Ho.Re.Ca. presenti

100 giornalisti e influencer accreditati

4 consorzi di prestigio

Sezione dedicata ai vini internazionali in continua crescita

Proiezioni per il 2025

Si prevede un ulteriore incremento degli accessi, con oltre 6.000 visitatori attesi

La presenza degli operatori del settore è destinata a crescere, consolidando il ruolo di Only Wine come evento di riferimento per il trade

L’internazionalizzazione porterà nuove collaborazioni e un pubblico sempre più ampio e specializzato

Questi dati confermano come Only Wine sia un evento in costante evoluzione, capace di attrarre sempre più interesse grazie alla sua formula innovativa e alla qualità della selezione.

Un’organizzazione impeccabile con il supporto dell’Associazione Italiana Sommelier che quest’anno compie 60 anni.

La manifestazione si avvale del prezioso contributo dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS), che con la delegata di Città di Castello Tiziana Croci e la sua squadra ha sempre garantito un servizio sommelier di altissimo livello.

Chi ci sostiene da sempre non ci abbandona mai …

Al nostro fianco come Main Sponsor la Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, da sempre accanto alle imprese agroalimentari italiane per sostenerle nel percorso di crescita economica.