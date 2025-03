Only Wine: Giovani e Piccole Cantine in Mostra

Salone vitivinicolo celebra giovani produttori e piccole cantine

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha ospitato la presentazione della XII edizione di Only Wine, il salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine. L’evento si terrà a Città di Castello dal 26 al 28 aprile 2025.

Il ministro Francesco Lollobrigida ha evidenziato l’importanza del settore vitivinicolo come espressione dell’identità italiana, sottolineando come Only Wine offra una vetrina per le piccole realtà, spesso eccellenti nella qualità dei loro prodotti.

Massimiliano Cattozzi, di Intesa Sanpaolo, ha ribadito l’impegno della banca nel sostenere le imprese agricole, con investimenti significativi nel settore vitivinicolo.

Sandro Camilli, dell’Associazione Italiana Sommelier, ha descritto il vino come simbolo culturale e Only Wine come un’occasione per i giovani produttori di farsi conoscere.

Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, ha sottolineato il ruolo dell’evento nell’attrarre visitatori e generare valore economico per la città.

Andrea Castellani, ideatore di Only Wine, ha parlato dell’evento come piattaforma per i giovani produttori, con un’apertura quest’anno anche a produttori internazionali.

Francesco Saverio Russo, selezionatore della manifestazione, ha evidenziato la qualità e l’innovazione dei produttori presenti.

Only Wine, nato per valorizzare i produttori under 40 e le piccole cantine, è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per il settore. L’edizione del 2025 vedrà la partecipazione di produttori giapponesi e francesi, oltre a collaborazioni con consorzi e associazioni italiane.

Il programma prevede degustazioni, masterclass e incontri con esperti. Il 28 aprile sarà dedicato agli operatori del settore, con interventi di esperti di neuromarketing e degustazioni internazionali.

L’evento si conferma come un’occasione per celebrare il futuro del vino, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e all’innovazione.