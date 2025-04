Only Wine 2025, a Città di Castello il salone del vino

Dal 26 al 28 aprile giovani produttori e cantine in mostra

Presentata oggi nel parco di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio la XII edizione di Only Wine, rassegna nazionale e internazionale dedicata ai giovani produttori e alle piccole cantine. L’evento si terrà dal 26 al 28 aprile 2025 a Città di Castello, offrendo un’occasione di visita a esperti del settore, appassionati e semplici curiosi.

Alla conferenza inaugurale hanno partecipato il Sindaco Luca Secondi, l’Assessore al Turismo Letizia Guerri, il Presidente del GAL Alta Umbria Mirco Rinaldi, la rappresentante AIS locale Tiziana Croci, l’organizzatore Andrea Castellani, il co-organizzatore Francesco Saverio Russo e il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, Avv. Fabio Nisi.

Il format mantiene l’impostazione delle precedenti edizioni: oltre 100 vignaioli provenienti da tutte le 20 regioni italiane parteciperanno alla manifestazione. Confermata anche la collaborazione del Comune di Città di Castello e del GAL Alta Umbria.

Apertura internazionale e collaborazioni

L’edizione 2025 introduce una significativa novità con l’ingresso di produttori provenienti dal Giappone, e rinnova la partecipazione di rappresentanti della regione Champagne e di altri Paesi europei. L’ampliamento oltreconfine si unisce a collaborazioni con diversi consorzi e associazioni: Gavi Giovani, DNA Vernatsch, Sette Colli di Ziano, Donne del Vino Umbria e l’Urban Vineyards Association, che proporrà vini coltivati in ambienti urbani di vari continenti.

In esposizione anche alcune cantine collegate a Coldiretti e il progetto vitivinicolo dell’Istituto Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti”.

Degustazioni e acquisti diretti

Palazzo Vitelli a Sant’Egidio sarà il centro delle attività nei giorni di sabato 26 e domenica 27 aprile. Il biglietto d’ingresso comprende un calice per la degustazione libera di tutte le etichette presenti. Sarà inoltre possibile acquistare direttamente i vini dai produttori.

Il calendario propone anche numerosi incontri con critici ed esperti del settore, con un programma articolato in masterclass e approfondimenti.

Le masterclass in programma

Nel corso della manifestazione sono previste diverse masterclass:

Sabato 26 aprile 2025, ore 14.00 : “ Il Gavi di oggi, di ieri e di domani ” con Francesco Saverio Russo , presso la Sala del Camino . Focus sull’evoluzione del Gavi dal punto di vista dei giovani produttori.

Sabato 26 aprile 2025, ore 17.30 : “ Tre grandi bianchi incontrano tre grandi rossi d’Italia ”, confronto tra Soave, Verdicchio, Fiano e Barolo, Brunello, Etna Rosso .

Domenica 27 aprile 2025, ore 12.00 : Masterclass dedicata allo Champagne , curata da Gianluca Grimani della Guida Vitae AIS . In degustazione le etichette di Guy Lamoureux, Julien Herbert e Oliver Herbert .

Domenica 27 aprile 2025, ore 16.30: “Schiava – Sfumature di uno dei vini più contemporanei d’Italia”, guidata da Francesco Saverio Russo, in collaborazione con DNA Vernatsch.

Premio “Tralci di vita”

Il Corriere dell’Umbria introduce quest’anno il riconoscimento “Tralci di vita”, che verrà assegnato sabato 26 aprile alle ore 19.00 presso la Sala del Camino. Il premio intende valorizzare esperienze personali di uomini e donne del settore vinicolo.

Vino e gastronomia

Lo spazio “Molini Fagioli” ospiterà presentazioni editoriali e degustazioni tematiche. Tra gli appuntamenti, la presentazione del libro “Calici e Spicchi” di Antonella Amodio, con la prefazione di Luciano Pignataro. L’incontro si terrà domenica 27 aprile alle ore 18.00, con la conduzione di Chiara Giorleo e la partecipazione di Pietro Marchi, Presidente di AIS Umbria.

Il binomio pizza-vino sarà protagonista con degustazioni curate da maestri pizzaioli che utilizzeranno farina certificata a residuo zero, prodotta con grano della Valle del Tevere. I sommelier saranno presenti per suggerire abbinamenti mirati.

Giornata dedicata agli operatori

Lunedì 28 aprile 2025 la fiera sarà riservata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa. In questa giornata si terrà un intervento del Prof. Vincenzo Russo dell’Università IULM di Milano sul neuromarketing applicato al vino, in collaborazione con l’azienda Amorim.

Offerta culturale parallela

Durante i giorni dell’evento, Città di Castello ospita anche la mostra “METALLICA. Scultura in Italia 1947-2025”, allestita nelle sale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio dal 30 marzo al 29 giugno 2025. L’esposizione raccoglie opere di rilievo nazionale nel campo della scultura in metallo.

Partner e sostenitori

A sostenere l’iniziativa, oltre alle istituzioni e all’AIS, numerose realtà imprenditoriali: Intesa Sanpaolo, Amorim Cork, Arché 2020 by FSR, Giuliano Tartufi, Hoshizaki, Molini Fagioli, VdGlass, Pulltex e Autentica – Dalla Vigna al Vino.

Questi partner consegneranno i Only Wine Awards, in programma domenica 27 aprile alle ore 10.30 nella Sala del Camino. In quell’occasione sarà presentata anche la prima edizione della Guida Only Wine, sostenuta da Intesa Sanpaolo, pensata come strumento per orientarsi nel panorama delle produzioni vinicole emergenti.

Collaborazioni locali

Confermato il rapporto con il Consorzio ProCentro, che realizza iniziative in sinergia con il Comune di Città di Castello nel centro storico. I possessori del biglietto Only Wine potranno accedere ai musei cittadini a tariffa ridotta.

Attivi anche l’Istituto Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” e il Centro ASP “Giovanni Ottavio Bufalini”.

Accessi e biglietti

Per gli operatori Ho.Re.Ca., buyer e distributori è previsto l’accesso gratuito previa registrazione via email (prenotazionionlywine@gmail.com). L’apertura dei banchi d’assaggio è fissata per sabato alle ore 14.00, con cerimonia inaugurale alle ore 16.00. Il programma completo e le informazioni per l’acquisto dei biglietti si trovano sul sito ufficiale: www.onlywine.it.

I selezionatori

La selezione delle cantine è curata da Francesco Saverio Russo, affiancato da Pietro Marchi (AIS Umbria) e dalla critica Chiara Giorleo. Il coordinamento dei sommelier AIS è affidato a Tiziana Croci, delegata locale dell’Associazione Italiana Sommelier.

Extra Wine: gli eventi in città

Anche per l’edizione 2025, il fuori salone Only Wine animerà il centro storico con iniziative aperte al pubblico:

Sabato 26 aprile, ore 17.00 e 20.00 : Speed Wine , degustazione tematica al costo di 10 euro .

Domenica 27 aprile, ore 18.00 : degustazione internazionale con i produttori dell’ Urban Vineyards Association , con la partecipazione del presidente Nicola Purello e conduzione di Francesco Saverio Russo . Evento a numero chiuso, prenotazione via email.

Domenica 27 aprile, ore 19.00: seconda sessione Speed Wine, sempre al costo di 10 euro.

Sconti per i sommelier

Prevista una scontistica dedicata ai sommelier italiani e stranieri. È necessario inviare nome, cognome e numero tessera AIS all’indirizzo email dell’organizzazione per ricevere un codice sconto.

Un format che evolve

Only Wine mantiene la propria identità di fiera e racconto, capace di mettere in rete territori, professionisti e storie personali. L’obiettivo è valorizzare un’agricoltura consapevole, che guarda all’innovazione e alla sostenibilità. L’appuntamento è quindi dal 26 al 28 aprile 2025 a Città di Castello, per tre giornate dedicate al vino italiano e internazionale.