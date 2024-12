Oblivion in scena con TUTTORIAL a Città di Castello e Spoleto

Oblivion in scena – Il 29 e 30 dicembre, gli Oblivion saranno in scena rispettivamente al Teatro degli Illuminati di Città di Castello e al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto con il loro nuovo spettacolo TUTTORIAL. Guida contromano alla contemporaneità. Questo evento segna il debutto delle Stagioni 24/25 dei due teatri, e promette un’esplosiva combinazione di musica, umorismo e critica sociale. Gli Oblivion – il gruppo comico musicale formato da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – sono noti per il loro talento nel mescolare teatro e musica, creando un intrattenimento irriverente e spiazzante.

Tutorial è un viaggio nella realtà alternativa che esplora i vizi e le contraddizioni della società contemporanea, mettendo in scena personaggi storici e icone moderne. Immaginate Galileo Galilei come una star di TikTok, Leonardo da Vinci incapace di creare contenuti virali, e Marco Mengoni che si esibisce all’Ikea: sono solo alcuni degli spunti comici e surreali che il quintetto propone. La satira colpisce anche temi più profondi come la ricerca del successo a ogni costo, il consumismo digitale e l’ossessione per i follower sui social.

Il formato dello spettacolo si sviluppa attraverso parodie musicali e sketch teatrali che affrontano temi moderni come gli scontri tra Bell e Meucci sul telefono, la figura del Rider e del Leone da Tastiera, e la critica alla politica e all’attualità. In un mix di virtuosismo musicale, effetti sonori innovativi e humor grottesco, gli Oblivion offrono una visione esilarante e profonda della nostra era, incorniciata da un ritmo da dj-set e avanspettacolo.

In questo caleidoscopio di temi, non manca la satira sulle tradizioni culturali, come il tentativo di Alessandro Manzoni di adattare il suo “Promessi Sposi” alle moderne serie TV, creando un divertente contrasto tra il classico e il popolare. TUTTORIAL diventa quindi una “guida galattica” che offre risposte semplici a domande complesse, presentando la contemporaneità sotto una luce ironica e provocatoria. La regia di Giorgio Gallione ha descritto lo spettacolo come un mix di follia e cultura, un “helzapoppin” che esplora la rete mediatica che ci imprigiona e ci plasma.

Il risultato è una riflessione ironica e grottesca sulla nostra società, un’analisi dei suoi vizi e delle sue contraddizioni, che si fa palcoscenico di risate e pensieri profondi. Grazie al loro talento e alla capacità di “giocare” con la realtà, gli Oblivion ci conducono in una folle esplorazione della nostra contemporaneità, senza mai perdere il ritmo e l’umorismo che li contraddistinguono.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico variegato, dai Boomer ai Millennials, dalla Generazione Z alla Generazione Alpha, fino agli antichi Neanderthal: TUTTORIAL è la risposta musicale alla transizione digitale, una riflessione sulla modernità che riesce a coinvolgere tutte le generazioni.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati tramite il Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria al numero 075 57542222 (dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 20) o online sul sito www.teatrostabile.umbria.it.