Nuova illuminazione al campo sportivo di Calzolaro

Nuova illuminazione – Gli interventi di modernizzazione che hanno permesso di avere una nuova illuminazione pubblica a Led non si sono fermati solo alle strade e ai parchi. Sono infatti ufficialmente terminati i lavori di ammodernamento dell’illuminazione del campo sportivo di Calzolaro, del palazzetto dello sport “Marco Staccini” di via Morandi e della scuola Giuseppe Di Vittorio con annessa palestra.

Per quanto riguarda il campo sportivo di Calzolaro è stato realizzato un intervento fondamentale, che ha dotato la struttura di un nuovo impianto di illuminazione a Led, più moderno ed efficiente, risolvendo una problematica ormai urgente: i vecchi lampioni, con oltre quarant’anni di servizio, necessitavano di essere sostituiti per garantire maggiore sicurezza e fruibilità per tutti.

Al Pala Staccini di via Morandi, invece, gli interventi realizzati hanno riguardato la sostituzione di tutti gli attuali proiettori con dei nuovi a Led, migliorando sensibilmente il comfort visivo all’interno dell’impianto.

Una nuova illuminazione a Led è stata realizzata anche presso la scuola Giuseppe Di Vittorio e la sua palestra. Nella scuola sono stati installati ben 72 corpi illuminanti a Led, migliorando l’illuminazione nelle aule, mentre la sua struttura sportiva è stata dotata di 24 nuovi proiettori sempre a Led.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Villarini, hanno dichiarato: “La conclusione dei lavori al campo sportivo di Calzolaro, del palazzetto dello sport ‘Marco Staccini’ e del plesso scolastico ‘Giuseppe Di Vittorio’, rappresentano un ulteriore passo verso una nuova illuminazione che riguarderà anche tanti impianti e strutture pubbliche. Con i nuovi impianti di illuminazione a Led, le strutture diventano più sicure, efficienti e fruibili per tutti. Continueremo sempre a investire per migliorare le infrastrutture del nostro territorio.”

L’assessore con delega ai rapporti con le frazioni, Francesco Cenciarini, ha espresso soddisfazione per tutti i lavori portati a termine e in particolare per l’intervento presso il campo sportivo di Calzolaro: “Nonostante le mille difficoltà affrontate, siamo stati determinati a riconsegnare in pochissimo tempo alla società sportiva Calzolaro uno spazio all’altezza delle sue ambizioni. Lo sport è fondamentale per la crescita dei giovani e questo è un investimento che ne sottolinea l’importanza.”

A partire dal 2025, inoltre, è prevista la realizzazione anche di un nuovo impianto di illuminazione per valorizzare la facciata della scuola primaria Garibaldi.

I lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica erano partiti il 10 giugno 2024 e hanno interessato tutto il territorio comunale con la sostituzione di 3500 corpi illuminanti con la più avanzata tecnologia a Led. Un intervento che porterà benefici tangibili in termini di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica con una riduzione del consumo del 58%, e la diminuzione delle emissioni di CO₂ di oltre 441 tonnellate l’anno. Il risparmio energetico stimato è pari a 1.094.547 kWh all’anno, una riduzione che avrà un impatto positivo sia sul bilancio comunale che sull’ambiente.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno per lo sviluppo di un territorio sempre più moderno e funzionale, senza mai perdere di vista le esigenze della comunità.