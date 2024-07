Notte Fucsia illumina Città di Castello con successo straordinario

Notte Fucsia illumina – Città di Castello si è trasformata in un vivace centro di attività durante la terza edizione della Notte Fucsia. L’evento, parte del programma Estate in Città, ha visto il centro storico della città immergersi in un mare di fucsia, attirando un gran numero di visitatori.

L’evento, organizzato dal Consorzio Pro Centro in collaborazione con il Comune, ha offerto una varietà di attrazioni per tutte le età. Tra queste, luci, spettacoli, musica, teatro, concerti, cinema, proiezioni, animazione e shopping. I negozi sono rimasti aperti fino a tarda notte, accogliendo i partecipanti con vetrine illuminate e commercianti in tinta.

Il percorso dell’evento ha coinvolto diverse piazze e strade della città, tra cui piazza Matteotti, piazza Andrea Costa, piazza Fanti, piazza Gabriotti, piazza Raffaello Sanzio, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Mario Angeloni, via Mazzini. Queste location hanno ospitato una serie di attività, tra cui esibizioni, dj set, animazione per bambini con artisti di strada e gonfiabili, mercatini, e cibo di strada.

Un punto di forza dell’evento è stato l’illuminazione festosa del centro storico rinascimentale, con la musica a fare da sfondo nelle diverse location. Inoltre, il colore fucsia ha dominato le vetrine delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Tra gli eventi di spicco, il Laser Show da Budapest e il concerto live di musica elettronica Siux Sound Arpa in piazza Matteotti. A seguire, un Dj set con The Guitarbox Groove e la partecipazione esclusiva del robot Goldrake con le animatrici di Baby Circus.

Per tutta la serata, lungo il percorso della manifestazione, si sono susseguiti spettacoli itineranti con la Funkuantobasta, band Gubbio, e la parata di Barbie e Ken.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, hanno espresso grande soddisfazione per la terza edizione della Notte Fucsia. Hanno ringraziato il Consorzio Pro Centro e tutti i commercianti del centro storico che hanno contribuito a rendere possibile questa serata. Un ringraziamento è andato anche alle Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Pronto Soccorso, al Centro Anti Violenza ed anche agli uffici del settore commercio e al Comando della Polizia Municipale.

Il Presidente del Consorzio Pro Centro, Christian Braganti, ha concluso dicendo che, dopo questa bellissima serata, gli eventi estivi proseguiranno, e il centro vivrà ancora momenti di festa e socialità per i cittadini e i turisti.