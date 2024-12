Natale si avvicina e Montone è in festa: gli eventi del borgo altotiberino

Sabato 14 dicembre presentazione guida turistica, camminata guidata in centro storico e spettacolo teatrale della Pieve Jazz Big Band. Domenica 15 al via il concorso ‘Presepiando’ e proiezione film d’animazione

Il borgo di Montone è avvolto dall’atmosfera natalizia, tra luci e musica che accompagnano il cartellone di eventi ‘Da Natale all’Epifania’, realizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e le associazioni del territorio. Dopo il suo avvio, l’8 dicembre, il programma prosegue con diverse iniziative: sabato 14 alle 11, il complesso museale di San Francesco ospiterà la presentazione della guida turistica ‘Montone, un luogo da vivere’ e dell’agenda Montone 2025, a cura della casa editrice LuoghInteriori, per cui sarà presente l’amministratore delegato Antonio Vella. “Un piccolo ma prezioso strumento – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – che ci accompagnerà nel corso di quest’anno, ricco di impegni, eventi e momenti significativi per la nostra comunità.

Questa agenda non è solo un aiuto per organizzare le nostre giornate, ma anche un simbolo del nostro spirito di comunità. Tra le sue pagine troverete non solo spazio per annotare appuntamenti, ma anche tante fotografie di Montone eseguite da Enrico Mezzasoma”. Il pomeriggio, poi, c’è la camminata ‘Alla scoperta di Montone’, un percorso a piedi tra gli scorci caratteristici del centro storico, accompagnati da Giovanni Cangi, esperto di storia e architettura. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende merenda e percorso guidato. Le offerte raccolte saranno destinate ai progetti di Altotevere senza frontiere, onlus che cura l’evento insieme a ‘I cammini degli Appennini’. L’appuntamento è alle 14.30 al parcheggio di via Carlo Fortebracci per un percorso della durata di circa tre ore. Consigliate scarpe e abbigliamento comodi e adeguati alla stagione; in caso di maltempo la camminata sarà rinviata (info: 320.4223695, 329.2055680, altoteveresenzafrontiereonlus@ gmail.com).

Alle 21, poi, spettacolo al teatro San Fedele ‘Freddy vuole fare jazz’, racconto della Pieve Jazz Big Band diretto da Fulvio Falleri, narrato da Andrea Bucci e con la voce di Alessandra Cheli, già sold out. Domenica 15 via all’esposizione dei presepi che partecipano al concorso ‘Presepiando’, aperto ai residenti del centro storico. I partecipanti hanno allestito un presepe, anche dipinto o disegnato, all’esterno delle proprie abitazioni o in spazi messi a disposizione dal Comune, lungo un percorso stabilito. Essendo, i presepi, numerati, i visitatori potranno esprimere il loro voto alla fine della passeggiata.

Il 5 gennaio saranno assegnati due premi, uno al presepe più votato e un altro al proprietario di una scheda di voto estratta a sorte. Sempre a proposito di presepi, da segnalare l’apertura, nell’Antica Prigione, del presepe realizzato da Leonardo Formica, a partire dal 20 dicembre. Per la gioia di grandi e piccini, inoltre, alle 17 al teatro San Fedele verrà proiettato il film di animazione Gli Smei e gli Smufi & Bigio Randagio, di Daniel Snaddon, Sean Mullen e Samantha Cutler, che ci ricordano l’importanza di superare la diffidenza e di vivere in armonia. Breve pausa e poi gli eventi riprenderanno mercoledì 18 dicembre con gli auguri di Natale dei bambini della Scuola dell’infanzia di Montone, che si esibiranno alle 17.30 nella palestra.