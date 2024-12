“Natale in città”: mercatini, canti e luminarie a Città di Castello

“Natale in città” – Un programma ricco di eventi caratterizzerà il fine settimana a Città di Castello, con l’inizio delle celebrazioni natalizie nell’ambito della rassegna “Natale in città”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Città di Castello in collaborazione con il Consorzio Pro Centro e le associazioni locali, avrà luogo nel centro storico, con una serie di appuntamenti che animeranno le piazze e le vie principali della città.

Dal 7 al 9 dicembre, i mercatini di Natale saranno protagonisti lungo corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città, con orari quotidiani dalle 15.00 alle 21.00, mentre il sabato e la domenica saranno attivi anche dalle 10.00 alle 13.00. I visitatori potranno passeggiare tra le bancarelle ricche di idee regalo, con l’albero di Natale e la pista di pattinaggio su ghiaccio allestiti in piazza Matteotti a completare il suggestivo scenario natalizio.

Sabato 7 dicembre, dalle 17.00 alle 19.00, il programma prevede un’esibizione itinerante dei Carolers, i cantanti che allieteranno il pubblico con tradizionali canti natalizi, creando un’atmosfera di festa che si diffonderà nelle piazze e nelle vie principali del centro storico.

In contemporanea, alle 18.00, Trestina, la frazione più grande a sud di Città di Castello, celebrerà l’accensione delle luminarie natalizie. Questo evento simbolico segnerà ufficialmente l’inizio delle festività anche nella località, contribuendo a diffondere l’atmosfera di condivisione e allegria che caratterizza il periodo natalizio.

Domenica 8 dicembre, l’animazione prenderà vita con i giochi per bambini a cura di Manuel Events. A partire dalle 16.00, lungo corso Vittorio Emanuele, bambini e famiglie potranno divertirsi con attività ludiche pensate per tutte le età, rendendo il pomeriggio un’occasione di svago per tutta la famiglia.

Il calendario di “Natale in città” continuerà nei giorni successivi, ma il fine settimana del 7-8 dicembre si preannuncia come il momento di punta dell’inizio delle festività. Gli eventi proposti sono pensati per attrarre sia residenti che visitatori, offrendo momenti di tradizione, divertimento e socialità per tutte le età.