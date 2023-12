Natale all’ombra della torre civica: 90 i visitatori nel primo fine settimana natalizio

Tutti in fila per visitatore la torre civica: lo storico manufatto è al centro del Natale in città 2023 a Città di Castello grazie a aperture straordinarie a cura della Cooperativa Il Poliedro. Nel fine settimana in occasione del ponte dell’Immacolata i visitatori della Torre sono stati novanta.

“Visitatori ma anche tanti tifernati, che sono tornati a visitare un monumento a loro molto caro, poiché legato ai ricordi della giovinezza ma anche numerosi turisti che sono rimasti affascinati dalla storia e dai racconti legati alle vicende di Città di Castello. Molti sono rimasti incuriositi dalle tracce e dalle curiose immagini lasciate dai prigionieri che nel 1800 hanno trascorso i loro ultimi giorni all’interno delle celle” dichiarano Isabella Consigli e Elisa Duranti, che hanno gestito le aperture per la Cooperativa Il Poliedro.

“Siamo soddisfatte delle richieste che stiamo ricevendo per le visite e abbiamo ancora vari posti disponibili per le prossime date di domenica 17, domenica 24, martedì 26, domenica 31 e lunedì 1 gennaio dalle 14:30 alle 16:00”. Per visitare la torre è necessaria la prenotazione al numero 075 8554202 dal martedì alla domenica, 10-13 e 15-18, o scrivendo a cultura@ilpoliedro.org.

La torre civica sarà anche la prima tappa della rievocazione storica dedicata al Cinquecentenario di Luca Signorelli, “Luca uno di noi”, che si svolgerà sabato 16 dicembre alle ore 17.00, e della videoproiezione “L’affresco perduto”, l’opera che Signorelli aveva realizzato per la torre civica, danneggiata dal terremoto del 1789, a cura di Fabio Galeotti e Lorenzo Fiorucci, in programma da martedì 26 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024.