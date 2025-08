Musica e piazza, tre sere di concerti a Città di Castello

Dall’Umbria al jazz internazionale, torna “La Musica al Centro”

Torna a Città di Castello la rassegna musicale “La Musica al Centro”, giunta quest’anno alla sua ottava edizione. Da lunedì 4 a mercoledì 6 agosto 2025 Piazza Fanti ospiterà tre serate di concerti dal vivo, con inizio alle ore 21.30 e ingresso libero. L’evento, ideato e curato da Mauro Giorgeschi, si svolge con la collaborazione del Comune e dell’assessorato al Commercio e Turismo ed è inserito nel programma di “Estate in città”.

Il programma si apre lunedì 4 agosto con un doppio appuntamento. Alle ore 21.30 si esibirà il duo “2 Pieces”, formato da Luca Pieracci al basso elettrico e Francesco Cecconi alla batteria. Il loro repertorio, tratto da un recente album, fonde sonorità rock con contaminazioni di altri generi, offrendo un’esperienza musicale originale. A seguire, alle 22.15, saliranno sul palco Toti Panzanelli e Nicola Polidori, con un progetto musicale costruito attraverso l’utilizzo di loop eseguiti dal vivo. I due artisti presenteranno il disco “The Second Half of Life”, tra ritmi sperimentali e improvvisazioni in tempo reale.

Martedì 5 agosto sarà invece la volta della “Hard Boppin’5ET”, gruppo toscano specializzato nel repertorio jazz degli anni Cinquanta e Sessanta. Il quintetto proporrà brani ispirati al sound dei Jazz Messengers di Art Blakey, batterista di fama mondiale noto per aver lanciato molti dei più grandi talenti del jazz moderno.

La chiusura della rassegna è affidata, mercoledì 6 agosto, all’ensemble “Extra Souce”, composto da otto musicisti provenienti da esperienze diverse. Nato nel 2020 e sostenuto dal Jazz Club Valtiberina, il gruppo mescola influenze rock, jazz e funk in un concerto ad alta intensità ritmica, arricchito da groove coinvolgenti e sonorità tribali.

In concomitanza con l’evento, è stata emessa l’ordinanza n. 246 del 30 luglio 2025, a firma del dirigente della Polizia Locale, che stabilisce il divieto di sosta e di transito in Piazza Fanti dalle ore 14.00 del 4 agosto fino alle ore 24.00 del 6 agosto, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni.

“La Musica al Centro” rappresenta un appuntamento fisso dell’estate tifernate, in cui musica dal vivo e valorizzazione del centro storico si fondono per offrire tre serate all’insegna della qualità artistica e della partecipazione cittadina.