Morto Lamberto Testa comunità tifernate nello sconforto

Oggi, 16 settembre 2024, la comunità ha appreso con grande tristezza della scomparsa di Lamberto Testa, noto esponente politico a livello provinciale e locale. Testa, che ha ricoperto un ruolo di rilievo come segretario del partito di Rifondazione Comunista tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000, è stato ricordato per il suo impegno politico e per il suo contributo alla comunità.

In un comunicato, il sindaco Luca Secondi e la giunta comunale hanno espresso il loro profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia di Lamberto Testa. Il sindaco ha sottolineato la gravità della perdita non solo per i familiari diretti, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e il fervore politico.

Testa era conosciuto non solo per il suo ruolo politico ma anche per il suo comportamento esemplare e la disponibilità verso gli altri. Il sindaco ha descritto Testa come una persona che si distingueva per il garbo e l’altruismo, qualità che lo hanno reso particolarmente amato nella comunità. Il suo impegno politico era caratterizzato dalla lealtà e dalla signorilità, valori che Testa ha sempre sostenuto e per cui si è battuto con passione.

Il primo cittadino ha rivolto un pensiero speciale alla moglie Lorena e alla sorella Luana, esprimendo il suo personale dolore e rinnovando le condoglianze dell’intera amministrazione comunale. “Lamberto Testa rappresentava un punto di riferimento importante per la nostra comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, e il nostro pensiero va alla sua famiglia in questo momento difficile,” ha dichiarato il sindaco.

La giunta ha inoltre espresso il proprio apprezzamento per l’eredità lasciata da Testa, riconoscendo il suo contributo non solo nella politica ma anche nella vita quotidiana della città. La sua dedizione e il suo impegno sono stati sempre guidati da ideali e valori in cui ha fermamente creduto, e questi lo hanno contraddistinto nel suo operato politico e sociale.

L’intera comunità e coloro che lo hanno conosciuto piangono la scomparsa di un uomo che ha avuto un impatto significativo nel corso della sua vita. Lamberto Testa sarà ricordato per il suo impegno e il suo spirito altruista, qualità che hanno segnato positivamente le persone che hanno avuto il privilegio di interagire con lui.

La giunta comunale si è impegnata a mantenere viva la memoria di Testa e a onorare il suo contributo alla comunità attraverso iniziative che riflettano i suoi ideali e il suo spirito di servizio.